Популярный рамный внедорожник с японскими корнями будут собирать в РФ

Пикап JAC T9 планируют начать выпускать на заводе Sollers в России

На презентации дизельной версии пикапа JAC T9 Сергей Садовенко, директор по продажам JAC, сообщил, что в России начнется сборка этого автомобиля.

Предполагается, что часть автомобилей будет производиться под китайским брендом, а часть – под маркой Sollers, на территории которой будет организовано производство. Сроки начала сборки JAC T9 в России пока не уточняются.

Ранее компания уже сообщала о намерении локализовать производство модели T9 в нашей стране. Зимой 2025 года представители JAC озвучили информацию, что первые машины российского производства должны появиться на рынке летом 2024 года.

Продажа флагманского пикапа T9 стартовала в мае 2024 года. В данный момент он доступен в России с бензиновым двигателем объемом два литра, выдающим 224 л.с. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

JAC T9

Источник: Autonews