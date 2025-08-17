Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В России нетрезвых начнут проверять по новым правилам

С 1 сентября вступит в силу обновленный порядок медосвидетельствования на состояние опьянения. Теперь интервал между проверками с помощью алкотестера увеличится. Также введен срок для сдачи мочи на анализ.

Дополнительные миллиарды направят на льготные автокредиты в России

Дополнительные 10 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования должны быть выделены до конца сентября. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, отметив: «Надеемся, что это произойдет в августе или в сентябре – не позже».

АВТОВАЗ разъяснил, будет ли перенос выпуска Искры на следующий год

АВТОВАЗ не собирается откладывать выпуск новой Lada Iskra до весны 2026 года, производство возобновится после завершения корпоративного отпуска. Об этом сообщил Владимир Игнатов, начальник управления по корпоративным продажам АО «АВТОВАЗ».

В России могут легализовать ГБО без лишних проволочек

Соответствующее обращение лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас установка ГБО считается изменением конструкции машины, из-за чего автовладельцам приходится проходить сложную процедуру: получать разрешение, проводить экспертизу, вносить правки в документы и проходить дополнительный техосмотр.

Россияне, страдающие этими болезнями, с 1 сентября не смогут водить машину

С 1 сентября в России начнет действовать обновленный список медицинских показаний, противопоказаний и ограничений, влияющих на возможность вождения автомобиля. Адвокат Александр Шиманский уточнил, какие заболевания будут запрещать водителям управлять транспортом.