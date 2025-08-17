#
Совсем недорого: просторный седан знакомого бренда с автоматом продают в РФ

В России появились в продаже новые седаны Honda Crider по цене от 1,55 млн рублей

В Россию продолжают завозить по параллельному импорту седаны Honda Crider, которые собирают для китайского рынка на совместном предприятии GAC-Honda в Китае. По размерам автомобиль близок к Toyota Camry и Chery Arrizo 8.

За минимальные 1 550 000 рублей компания из Владивостока предлагает новый Honda Crider с китайского рынка под заказ. Хотя комплектация не указана, по фотографиям из различных объявлений видно, что большинство автомобилей имеют схожее оснащение.

Все они имеют регулируемую в двух плоскостях рулевую колонку, руль с частичной мультифункцией, обивку сидений из экокожи, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ с кнопкой для запуска двигателя, светодиодные фары, медиасистему с крупным сенсорным дисплеем, четыре подушки безопасности и 16-дюймовые литые диски.

Honda Crider
Honda Crider

В городе Заринск (Алтайский край) новый Honda Crider продается за 1 799 000 рублей с уплаченным коммерческим утильсбором. В Казани цена на такой седан составляет 2 120 000 рублей, в Краснодаре – 2 100 000 рублей.

У официального дилера Honda в Москве стоимость варьируется: один экземпляр стоит 2 490 000 рублей, цена другого достигает 3 390 000 рублей. Все представленные модели имеют одинаковые технические характеристики, включая передний привод и 1,0-литровый бензиновый двигатель «турботройку» от Honda Civic, который развивает 122 лошадиные силы и работает в паре с бесступенчатым вариатором.

Honda Crider
Honda Crider
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: «Автоновости дня»

Ушакова Ирина
Фото:Honda
17.08.2025 
Фото:Honda
