#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Самые доступные полноприводные авто в России: топ-5 моделей

Рейтинг доступных внедорожников в РФ возглавили Niva Legend и Travel

Полноприводные автомобили пользуются особым спросом в России благодаря своей проходимости и надежности в условиях бездорожья, снега и сложного рельефа.

Рекомендуем
Как Лада Нива лишилась конкурента от ЛуАЗа и каким он мог быть

Они идеально подходят как для загородных поездок, так и для эксплуатации в городе в зимний период. В этом обзоре представлены самые доступные модели с полным приводом, которые можно купить на российском рынке в 2025 году.

Лада Нива Легенда
Лада Нива Легенда

Lada Niva Legend возглавляет рейтинг, предлагая полный привод за 1 059 000 рублей. Оснащение включает 83-сильный 1.7-литровый мотор, механическую КПП, электростеклоподъемники и Isofix.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Лада Нива Тревел
Лада Нива Тревел

Второе место занимает Lada Niva Travel (от 1 314 000 рублей) с постоянным полным приводом, 80-сильным двигателем и клиренсом 220 мм. В базе — обогрев зеркал, LED-фары и защитный обвес.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

УАЗ Хантер (от 1 510 000 рублей) оснащен подключаемым приводом part-time и 112-сильным мотором. Комплектация минимальна: гидрокорректор фар и прикуриватель.

УАЗ Хантер
УАЗ Хантер

УАЗ Патриот (от 1 680 000 рублей) предлагает 150-сильный двигатель, ABS, подогрев зеркал и LED-огни. Клиренс – 210 мм.

УАЗ Пикап
УАЗ Пикап

Замыкает список УАЗ Пикап (от 1 705 000 рублей) с аналогичной Патриоту силовой установкой и опциональным кондиционером.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Лада Нива Легенда
Лада Нива Тревел
УАЗ Хантер
УАЗ Патриот
УАЗ Пикап

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:фирмы-производители
Количество просмотров 348
18.08.2025 
Фото:фирмы-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0