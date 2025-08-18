Самые доступные полноприводные авто в России: топ-5 моделей

Рейтинг доступных внедорожников в РФ возглавили Niva Legend и Travel

Полноприводные автомобили пользуются особым спросом в России благодаря своей проходимости и надежности в условиях бездорожья, снега и сложного рельефа.

Рекомендуем Как Лада Нива лишилась конкурента от ЛуАЗа и каким он мог быть

Они идеально подходят как для загородных поездок, так и для эксплуатации в городе в зимний период. В этом обзоре представлены самые доступные модели с полным приводом, которые можно купить на российском рынке в 2025 году.

Лада Нива Легенда

Lada Niva Legend возглавляет рейтинг, предлагая полный привод за 1 059 000 рублей. Оснащение включает 83-сильный 1.7-литровый мотор, механическую КПП, электростеклоподъемники и Isofix.

Лада Нива Тревел

Второе место занимает Lada Niva Travel (от 1 314 000 рублей) с постоянным полным приводом, 80-сильным двигателем и клиренсом 220 мм. В базе — обогрев зеркал, LED-фары и защитный обвес.

УАЗ Патриот

УАЗ Хантер (от 1 510 000 рублей) оснащен подключаемым приводом part-time и 112-сильным мотором. Комплектация минимальна: гидрокорректор фар и прикуриватель.

УАЗ Хантер

УАЗ Патриот (от 1 680 000 рублей) предлагает 150-сильный двигатель, ABS, подогрев зеркал и LED-огни. Клиренс – 210 мм.

УАЗ Пикап

Замыкает список УАЗ Пикап (от 1 705 000 рублей) с аналогичной Патриоту силовой установкой и опциональным кондиционером.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»