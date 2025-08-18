К новой московской школе № 1748 проложат удобные подъездные пути

Владимир Ефимов: в Восточном районе построят дорогу к будущей школе № 1748

Для обеспечения транспортной доступности образовательной организации в Восточном районе Москвы, рядом с Главной улицей и Щелковским шоссе, спроектирована новая улично-дорожная сеть.

Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

– В рамках проекта предполагается построить и реконструировать около 0,9 километра улично-дорожной сети для обеспечения комфортного подъезда к будущим корпусам школы № 1748. В частности, предусмотрено строительство участка Проектируемого проезда № 2 протяженностью 705 метров. Также будут обустроены остановочные пункты наземного городского пассажирского транспорта, тротуары, светофоры и наземные пешеходные переходы.

Кроме того, предполагается реконструкция Проектируемого проезда № 1 длиной 143 метра, участков Главной улицы, Проектируемого проезда № 2 и участка Проектируемого проезда № 5014.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что территория в рамках улично-дорожной сети будет благоустроена по современным стандартам с учетом нужд горожан. В планах – создание велодорожки для безопасного движения и велопарковки на пересечении Главной улицы с Проектируемым проездом № 2.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план проектировки территории для транспортного обеспечения будущих корпусов школы № 1748.

Источник, фото: Мосинжпроект