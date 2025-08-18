МВД прокомментировало сообщения о начале проверки камерами полисов ОСАГО
МВД РФ: камеры для автоматической проверки полисов ОСАГО пока не применяются
На данный момент дорожные камеры не используются для автоматической проверки полисов ОСАГО, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ответ пресс-центра МВД России.
Ранее СМИ информировали о том, что в некоторых регионах, включая Новосибирскую область, с 16 июля якобы начали проверять наличие действующих полисов ОСАГО при помощи камер.
Однако в МВД не уточнили, когда именно будет запущена проверка «автогражданки» с помощью камер, отмечая, что донастройка баз ведомства для нового функционала продолжится минимум до октября 2026 года.
Источник: «Коммерсант»
Фото:Depositphotos
18.08.2025
