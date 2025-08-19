Бензиновый двигатель для популярных российских внедорожников улучшат

Внедорожники УАЗ получат обновленные моторы уже этой осенью

Ожидается, что в середине осени обновленные автомобили УАЗ получат новые двигатели. В заволжском филиале Центра продуктового развития «Соллерс» активно проходят стендовые испытания двигателя ZMZ Pro.

Это бензиновый мотор объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил, который отличается увеличенным количеством точек крепления по периметру клапанной крышки и в промежутках между отверстиями свечных колодцев.

Эти нововведения призваны повысить герметичность конструкции, оптимизировать работу клапанного механизма и улучшить надежность агрегата.

Высокоточная обрабатывающая линия с цифровым управлением контролирует весь процесс.

«Эти улучшенные двигатели предназначены для нового модельного ряда ульяновского бренда, включая модели «Патриот», «Пикап» и «Профи», а также будут установлены в классический УАЗ «Хантер». По предварительным данным, тестирование должно быть завершено в сентябре,» – добавил источник «Российской газеты».

