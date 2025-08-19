#
Бензиновый двигатель для популярных российских внедорожников улучшат

Внедорожники УАЗ получат обновленные моторы уже этой осенью

Ожидается, что в середине осени обновленные автомобили УАЗ получат новые двигатели. В заволжском филиале Центра продуктового развития «Соллерс» активно проходят стендовые испытания двигателя ZMZ Pro.

Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Это бензиновый мотор объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил, который отличается увеличенным количеством точек крепления по периметру клапанной крышки и в промежутках между отверстиями свечных колодцев.

Эти нововведения призваны повысить герметичность конструкции, оптимизировать работу клапанного механизма и улучшить надежность агрегата.

Высокоточная обрабатывающая линия с цифровым управлением контролирует весь процесс.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
«Эти улучшенные двигатели предназначены для нового модельного ряда ульяновского бренда, включая модели «Патриот», «Пикап» и «Профи», а также будут установлены в классический УАЗ «Хантер». По предварительным данным, тестирование должно быть завершено в сентябре,» – добавил источник «Российской газеты».
Ранее «За рулем» сообщал, что«Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
19.08.2025 
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
