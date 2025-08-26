ВТБ Лизинг назвал популярные грузовые автомобили с пробегом

По итогам второго квартала 2025 года лидером рынка грузовых автомобилей у российского бизнеса стал КАМАЗ.

В пятерке лучших также закрепились Shacman, Sitrak, FAW и Foton, следует из данных лизинговой компании ВТБ Лизинг.

Лидером в сегменте подержанных грузовиков стал КАМАЗ, занимающий 20% от общего объема продаж. Следом за ним идет Shacman с долей в 19%. В топ самых популярных брендов также вошли китайские Sitrak – 12%, FAW и Foton – оба с долей по 11%.

В прошлом году в аналогичном периоде расстановка сил была другая. В топе у предпринимателей были грузовые автомобили марки Shacman – 12,5%, далее шел Sitrak – 11%. Доля КАМАЗ составляла только 8%, Howo – 4%, Foton – 3%.

Несмотря на растущую популярность китайских грузовиков на российском рынке, у КАМАЗа остается значительная доля на вторичном рынке. Он уверенно лидирует в продаже грузовиков с пробегом, и многие покупатели выбирают именно его как надежный и предсказуемый актив.

Кроме того, Национальное агентство промышленной информации отметило, что на российском рынке средние цены на подержанные тягачи за последний год снизились — с 6,6 млн рублей в марте 2024 г. до 5,2 млн руб. в марте 2025. Это привело к тому, что предприниматели стали активнее покупать грузовики с пробегом.

«КАМАЗ традиционно занимает ведущие позиции на российском рынке грузовой техники. В регионах легко найти запасные части к КАМАЗу - по этой причине бизнес продолжает отдавать предпочтение проверенному и надежному российскому бренду», — отметил Александр Ганчев, заместитель генерального директора ВТБ Лизинг по автолизингу.

