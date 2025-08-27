В России растет количество выданных автокредитов
В июле 2025 года в России было выдано 98,3 тысячи автокредитов, что на 38,3% ниже показателей середины прошлого года.
В то же время относительно июня текущего года количество кредитов увеличилось на 10,5%, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), представленных 26 августа.
В сравнении с предыдущим месяцем общий объем выданных автокредитов вырос на 16%, достигнув 135,5 миллиарда рублей. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года объем сократился на 42,2%, или в 1,7 раза.
В НБКИ отмечают, что текущий рост выдачи автокредитов связан с их удешевлением благодаря изменению рыночной структуры в сторону более доступных автомобилей, а также субсидированием ставок производителями автомобилей.
Тем не менее, сокращение количества автокредитов по сравнению с 2024 годом объясняется введением в середине прошлого года макропруденциальных норм, согласно которым заемщики с высоким уровнем долговой нагрузки (более 50%) утратили возможность получения таких кредитов.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Проблема блокировки руля на Вестах — причина найдена
|
Когда и почему подорожает такси?
|
Купил моторное масло на разлив — сэкономил или навредил двигателю?
Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.
Обзор выгодных предложений от банков
ВТБ – рассчитать автокредит
Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.
Т-Банк (бывший Тинькофф) – рассчитать автокредит
Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.
Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.
Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.
Совкомбанк – рассчитать кредит
Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.
Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.
|
Реклама:
ПАО Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, erid 25H8d7vbP8SRTvG5CvuVeP
ООО "Тинькофф.Партнеры", ИНН: 7743369908, erid 25H8d7vbP8SRTvK4GjQXjd
ПАО "СОВКОМБАНК", ИНН: 4401116480, erid 25H8d7vbP8SRTvGZQjr3pW
- «За рулем» можно читать и в Телеграм