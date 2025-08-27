В России растет количество выданных автокредитов

НБКИ: выдача автокредитов в России снизилась на 38% за год

В июле 2025 года в России было выдано 98,3 тысячи автокредитов, что на 38,3% ниже показателей середины прошлого года.

В то же время относительно июня текущего года количество кредитов увеличилось на 10,5%, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), представленных 26 августа.

В сравнении с предыдущим месяцем общий объем выданных автокредитов вырос на 16%, достигнув 135,5 миллиарда рублей. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года объем сократился на 42,2%, или в 1,7 раза.

В НБКИ отмечают, что текущий рост выдачи автокредитов связан с их удешевлением благодаря изменению рыночной структуры в сторону более доступных автомобилей, а также субсидированием ставок производителями автомобилей.

Тем не менее, сокращение количества автокредитов по сравнению с 2024 годом объясняется введением в середине прошлого года макропруденциальных норм, согласно которым заемщики с высоким уровнем долговой нагрузки (более 50%) утратили возможность получения таких кредитов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.

