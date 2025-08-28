#
28 августа
«Правый руль» сегодня снова популярен – в чем причина?

На фоне ожидаемых ограничений вырос спрос на японские праворульные модели

Объем ввоза подержанных автомобилей через Дальний Восток показал рекордный рост, что эксперты связывают с ожиданиями скорого ужесточения таможенного регулирования.

Как локализуют китайские авто в РФ — и почему для них нет льгот по кредитам

Согласно данным Владивостокской таможни, только в июле 2024 года было импортировано 31,1 тысячи машин для личного пользования, что на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Общее число ввезенных за семь месяцев автомобилей достигло 172 тысяч единиц, увеличившись на 16% в годовом сопоставлении.

Подавляющее большинство ввезенных автомобилей – подержанные праворульные модели, традиционно поступающие из Японии. Согласно анализу агентства «Автостат», на них приходится 52% всего импорта. Ключевыми марками являются Toyota (34%) и Honda (29%), значительную долю также занимают Nissan, Suzuki, Subaru и Mazda. Параллельно отмечается рост ввоза праворульных европейских брендов, таких как Volkswagen и Mercedes-Benz, также поставляемых из Японии.

Эксперты выделяют несколько причин сложившейся ситуации. Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто поясняет, что стабильность поставок из Японии обеспечена особенностями местного законодательства, требующего обязательной замены узлов автомобиля по истечении определенного срока, что делает владение возрастными машинами невыгодным для местных жителей. А в России эти автомобили оказываются вполне свежими.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавляет, что привлекательность японских моделей обусловлена их надежностью, хорошим техническим состоянием и практичностью. На фоне сокращения предложения европейских машин на вторичном рынке «правый руль» становится одной из немногих доступных альтернатив.

Важным фактором роста стала и вероятная отмена льготных условий утилизационного сбора для физлиц. Ожидание введения коммерческой ставки для автомобилей мощностью от 160 л.с. подтолкнуло многих покупателей к ускоренным покупкам по принципу «пока не прикрыли».

Исторически сложившаяся на Дальнем Востоке инфраструктура обслуживания таких автомобилей теперь активно развивается и в европейской части России, что способствует расширению географии их распространения.

Источник:  «Известия»
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
28.08.2025 
Фото:Unsplash
