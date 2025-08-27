Санкции не помеха: экспорт машин Южной Кореи в РФ демонстрирует резкий рост

Южная Корея увеличила экспорт автомобилей в Россию до 109 млн долларов

Согласно данным южнокорейской статистической службы, июль текущего года ознаменовался значительным увеличением экспорта автомобилей из Республики Корея в Россию.

Общая стоимость поставок достигла отметки в 109 млн долларов, что является наивысшим показателем с февраля 2022 года. Этот впечатляющий рост демонстрирует динамику в 28% по сравнению с предыдущим месяцем и двукратное увеличение в годовом исчислении.

Результаты за первые семь месяцев года лишь подтверждают устойчивость данной тенденции.

С января по июль включительно в Россию было направлено южнокорейских легковых автомобилей на общую сумму 525,5 миллиона долларов, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Что везут?

Структура импорта свидетельствует о стабильном спросе на модели среднего класса с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 литров, которые составили основную долю в стоимостном выражении (81,4 миллиона долларов). С дизельным на 1,5-2,5 литра (19,8 миллиона), бензиновым на 1-1,5 литра (5,9 миллиона) и до 1 литра (1,3 миллиона), а также с дизельным до 1,5 литров (188 тысяч).

Примечательно, что, несмотря на существенный прирост, Россия занимает лишь десятую строчку в общем рейтинге импортеров автомобильной продукции из Южной Кореи, продолжая значительно уступать таким ключевым рынкам сбыта, как США, Канада и страны Европы.

Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в июле стали США (2,3 млрд долларов), Канада (почти 430 млн), Киргизия (288,4 млн), Великобритания (почти 235 млн) и Австралия (220,7 млн долларов).