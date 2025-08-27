Вам чтобы ездить? Вот бюджетная корейская машина без досадных слабых мест

Сергей Зиновьев рассказал о плюсах и минусах 15-летнего кроссовера Hyundai ix35

Даже 15-летний кроссовер Hyundai ix35 – образец надежности и практичности. При длине 4410 мм и клиренсе 170 мм он предлагает солидный багажник на 591 л.

И хотя эту модель уже сняли с производства, на вторичном рынке еще есть много вариантов с пробегом до 150 тыс. км по цене от 800 тыс. до 1,65 млн рублей.

Главное преимущество кроссовера – отсутствие фатальных «болячек». Даже после 200 тысяч км пробега он способен прослужить столько же, а затраты на его содержание остаются невысокими. Это идеальный выбор для тех, кто ищет просто машину, чтобы ездить. Затраты на обслуживание и ремонт сравнительно невелики – конечно, если не потребуется «капиталить» мотор.

Hyundai ix35

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В 2010 году базовым был агрегат 2.0 (150 л.с.) с индексом G4KD и проблемой задиров в цилиндрах. Хотя на части двигателей задиров нет, а на другой части агрегатов они не критические. Все зависит от степени бережливости предыдущих владельцев. Вопрос в том, как при выборе отличить запущенный агрегат от нормального. В этом поможет эндоскоп.

У МКП к 200 тысячам км пробега сдаются синхронизаторы и подшипники валов. У АКП придется как минимум прочистить гидроблок. Подвеска требует вмешательств чаще, чем хотелось бы. Материалы салона – не лучшие в классе. Но, в конце концов, это – бюджетный кроссовер, от которого не стоит ждать чудес.

Hyundai ix35

