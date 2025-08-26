#
Безотказный японский кроссовер: не ржавеет и не ломается. Но не берите с вариатором

«За рулем» рассказал, почему Toyota RAV4 — хороший выбор среди 15-летних SUV

Как показывает практика, настоящая надежность автомобиля раскрывается спустя годы.

Среди SUV возрастом около 15 лет одним из лидеров по выносливости и сохранности на дорогах является Toyota RAV4 третьего поколения. Цена таких машин – в диапазоне 0,95-2,2 млн рублей.

Этот японский кроссовер на протяжении долгих лет сохраняет прекрасную репутацию. Его главные преимущества – высокая стойкость к коррозии и общая безотказность. Однако при выборе экземпляра с пробегом около 200 тысяч км эксперты советуют быть крайне осторожными с модификациями, оснащенными вариатором (CVT).

Статистика свидетельствует, что к этому пробегу вариатор часто уже исчерпал свой ресурс, особенно если машина эксплуатировалась в городском цикле. Большинство таких коробок либо требуют дорогостоящего ремонта, либо уже были перебраны. Таким образом, несмотря на общую надежность модели, предпочтение стоит отдавать версиям с механикой или гидроавтоматом.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Если абстрагироваться от CVT, то общая живучесть RAV4 не вызывает сомнений. На многих машинах к 200 тысяч км пробега почти ничего не ломалось – иногда даже пресловутый вариатор может быть еще жив. И кузов, если кроссовер не бывал в ДТП, находится в хорошем состоянии. ЛКП по-японски мягкое, но у железа склонности к гниению нет.

Выбирать все же лучше между механикой и гидроавтоматом. В теории, при нормальном обслуживании любой мотор и трансмиссия «третьего» RAV4 выдерживают более 250 тысяч км пробега. Кроме вариатора.

Алексеева Елена
Фото:Toyota и «За рулем»
26.08.2025 
Фото:Toyota и «За рулем»
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+54