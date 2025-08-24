Грузовые Запорожцы?! Были и такие забавные разработки

Эксперт Канунников рассказал удивительную историю неизвестного семейства ЗАЗ

В середине 1960-х годов в СССР должен был появиться аналог знаменитого немецкого вэна Volkswagen Transporter. Причем в варианте с полным приводом.

Грузовик на базе легкового автомобиля

Едва начав полноценное серийное производство ЗАЗ-965, в Запорожье задумались о следующих машинах. Понятно, что легковой автомобиль должен был остаться основным. Работы над ЗАЗ-966 начали уже в 1961 году. Но одновременно конструкторы и дизайнеры завода «Коммунар» взялись и за совсем необычный грузовой автомобиль.

Впрочем, нечто подобное (грузовые машины с задним расположением двигателя) в мире уже делали. Самым известным и очень успешным стало семейство Volkswagen Transporter. А в США конструктивный аналог под именем Chevrolet Greenbrier выпускали на базе заднемоторного Chevrolet Corvair. Поэтому идея сделать нечто подобное на базе Запорожца не казалась фантастической.

Потребность в компактных городских развозных машинах в СССР была очень велика. Маленькие фургоны выпускали только на МЗМА – в небольших количествах.

Первый опытный грузовик ЗАЗ-970, 1961 г.

Уже в 1961 году на заводе «Коммунар» изготовили первый образец бортового грузовика ЗАЗ-970. Машину создали под руководством главного конструктора завода Ю. Сорочкина. За конструкцию кузова отвечал Л. Мурашов, дизайном занимался Ю. Данилов. Кабину первой машины сделали в стилистике ЗАЗ-965. Двигатель, как и у серийного Запорожца, стоял сзади под высоким кузовом и приводил в движение колеса задней оси.

Вдохновившись первым опытным образом, в 1962-1963 годах построили еще шесть прототипов с разными кузовами с более современным дизайном. Базовым теперь стал цельнометаллический с несущим кузовом фургон ЗАЗ-970.

Сделали и унифицированный с ним пикап ЗАЗ-970В. Грузовики с такой же, как у ЗАЗ-965, колесной базой (2023 мм) были рассчитаны на 400 кг груза – для работы в городах совсем не мало. Аналогичные по назначению фургоны на базе «Москвича» перевозили всего 250 кг.

Заднемоторный фургон ЗАЗ-970.

В перспективное семейство входил и совсем необычный для тех лет автомобиль – ЗАЗ-970Б. По современной терминологии он представлял собой семиместный грузопассажирский минивэн. Сиденья складывались, и машина превращалась в грузовую. Максимальная грузоподъемность с водителем и одним пассажирам была 350 кг – всего на 50 кг меньше, чем у фургона. При пяти пассажирах в ЗАЗ-970Б можно было загрузить 75 кг.

Грузопассажирский семиместный вэн ЗАЗ-970Б.

Все основные элементы сохранили от стандартного Запорожца. Машины имели полностью независимые подвески: спереди – торсионную, сзади – пружинную. Силовой агрегат тоже был серийным. Помимо 23-сильного двигателя на часть прототипов поставили модернизированный 27-сильный мотор рабочим объемом 0,9 л.

Пикап ЗАЗ-970В, 1962 г.

Максимальная скорость ЗАЗ-970 была всего 75 км/ч. Но для города по тем временам это считали вполне приемлемым показателем.

Конечно, мелитопольский двигатель воздушного охлаждения был не самым подходящим для грузовика. У немецкого Volkswagen и американского Chevrolet моторы были низкие – оппозитные. Поэтому пол в грузовых отсеках этих машин был относительно невысок. А Запорожцы оснащали «рослыми» моторами V4. Поэтому в задней части кузова стоял довольно высокий кожух, закрывающий мотор.

В фургоне и вэне в задней стенке над моторным отсеком сделали подъемный люк со стеклом. А для удобства погрузки машины, в том числе и пикап, снабдили широкими распашными дверями по правому борту.

Запорожская конструкция имела право на существование, тем более, что была максимально унифицирована с серийным легковым автомобилем. А создатели семейства «замахнулись» уже и на полный привод.

Гонки ЗАЗа с ЛуАЗом

Компактными полноприводниками уже несколько лет занимался НАМИ. Но Запорожский завод отчасти пошел своим путем. Стремясь к максимальной унификации с серийным автомобилем, заднемоторную компоновку в полноприводной версии ЗАЗ-971 сохранили. Основным оставался задний привод, передний подключали по необходимости.

Двигатель, коробка передач и иные основные узлы остались серийными.

Полноприводный фургон ЗАЗ-971 был рассчитан на 350 кг груза. Максимальная скорость снизилась до 70 км/ч. Зато дорожный просвет, как и у моноприводных ЗАЗ-970, составлял 240 мм.

Ветровое стекло автомобиля опускалось.

Стремясь расширить круг возможных потребителей перспективного семейства и заинтересовать проектом армию, сделали и грузопассажирский вариант полноприводной машины с упрощенным кузовом, брезентовой крышей и опускающимся ветровым стеклом.

Такой ЗАЗ-971Д для увеличения внутреннего пространства в 1962 году сделали с колесной базой 2200 мм. Но уже на двух следующих образцах базу укоротили до 1800 мм.

Первый прототип ЗАЗ-971Д.

В 1963 году ЗАЗ получил указание министерства включиться в создание переднемоторной модели с основным передним и подключаемым задним приводом – будущий ЛуАЗ-969. Но на Запорожском заводе были и убежденные приверженцы заднемоторной схемы. Тем более что она обеспечивала максимальную унификацию с серийным Запорожцем. А это, как надеялись инженеры и дизайнеры, приближало ЗАЗ-971 к серийному производству.

Вариант ЗАЗ-971Д с укороченной базой.

Но на сравнительных испытаниях заднемоторная машина по многим параметрам уступила ЗАЗ-969, который вскоре и стал ЛуАЗом. Не нравился испытателям, в частности, выпирающий моторный кожух, уменьшающий полезное пространство в машине. Кроме того, переднемоторный ЛуАЗ-969 был максимально унифицирован с плавающим ЛуАЗ-967. А именно этот автомобиль активно лоббировали военные, что и приближало семейство ЛуАЗ к серийному производству.

Задние сиденья ЗАЗ-971Д установили на кожухе двигателя.

В общем, работы над ЗАЗ-971Д прекратили. Запорожский завод совместно с НАМИ занялся доводкой переднемоторных машин.

ЗАЗ не выдержал двоих

Тем не менее, от грузовых и грузопассажирских машин моноприводного семейства ЗАЗ-970 на заводе отказываться не собирались. Их планировали запустить в производство практически одновременно с новым ЗАЗ-966, доводку которого уже заканчивали.

Тогда в журнале «За рулем» в репортаже с завода «Коммунар» появилась информация, что в Запорожье планируют выпустить первые 50 фургонов ЗАЗ-970 уже в 1966 году. Наверное, создатели необычных автомобилей в это действительно верили. Но средств хватило лишь на налаживание выпуска «ушастого» ЗАЗ-966. Да и то поначалу в версии 966В – (временный) – со старым мотором.

Проект ЗАЗ-970 предпочли забыть. Ни один прототип не сохранился. Кто тогда мог представить, что через много лет неудачи советского автопрома нам будут интересны не менее, чем успехи?