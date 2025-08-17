Где заправлял свои авто российский император? Ответ вас удивит!

«За рулем» рассказал, что представляла собой АЗС Николая II

Где заправлялся бензином наш последний император, Николай II? Гараж у него был солидный, а вот где располагалась царская АЗС?

Ответ простой: в Зимнем дворце, точнее – в его внутреннем дворе! Справа от царского гаража располагалось подземное бензохранилище емкостью до 100 пудов бензина, а над ним возвышалась бензораздаточная колонка. Гараж цел и сегодня, но взору обычных посетителей он практически недоступен. Сохранились чугунное литое основание для бензиновой колонки, а также водостоки, соединенные с канализацией.

В наши дни гараж продолжает эксплуатироваться по своему прямому профилю: в нем размещаются автомобили автотранспортного отдела Государственного Эрмитажа.

Гараж последнего российского императора цел и сегодня.

