Премиальный немецкий кроссовер получит обновление с ИИ

Компания Porsche обновит электрический кроссовер Macan в 2026 году

Компания Porsche планирует обновить электрический кроссовер Macan в 2026 году. Изменения будут касаться в первую очередь программного обеспечения и технической части.

В Macan появится новая технология цифровых ключей, которая позволит владельцам смартфонов на iOS и Android разблокировать и заводить автомобиль, не вынимая устройства из кармана. Это станет возможным благодаря технологиям NFC, BLE и UWB.

Кроме того, Porsche внедрит функции автоматического вождения, включая «обученную парковку», позволяющую записывать и воспроизводить определенные действия при парковке. Также обновится система помощи при движении задним ходом, позволяющая кроссоверу разворачиваться по маршруту, по которому он уже проезжал вперед.

Porsche Macan

Интересным новшеством станет игровое приложение AirConsole, позволяющее использовать смартфоны как игровые контроллеры и запускать игры на экране мультимедиа. Однако игры будут доступны водителю только в режиме парковки, а для пассажиров – в движении.

Кроме того, Porsche обновит систему голосового управления, внедрив искусственный интеллект. Обновленный электрический Macan уже доступен для предзаказа, а старт продаж состоится весной 2026 года.

Porsche Macan

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.