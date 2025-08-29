Известно, сколько автомобилей россияне приобрели с помощью господдержки

Мантуров: В 2025 году на программы покупки авто направили более 24 млрд рублей

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову сообщил, что в 2025 году на программы льготного приобретения автомобилей было выделено более 24 млрд рублей.

Благодаря этим мерам поддержки россияне смогли купить свыше 80 тыс. транспортных средств.

Мантуров отметил, что в мае 2025 года возобновилась программа «Семейный автомобиль», что обеспечило дополнительную загрузку производственных мощностей и расширило возможности потребителей. Также вице-премьер добавил, что за отчетный период были реализованы мероприятия по обновлению общественного транспорта.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов указывал, что ведомство ожидает дофинансирования программы льготного автокредитования на сумму 10 млрд рублей до конца сентября 2025 года.