Правительство РФ рассматривает разные варианты новых мер поддержки в автопроме

Мантуров анонсировал новые меры поддержки автопрома в России

Российское правительство рассмотрит меры поддержки, чтобы помочь российскому автопрому, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что сейчас рассматриваются различные варианты господдержки, которые могли бы, с одной стороны, поддержать автопроизводителей, а с другой стороны, мотивировать потребителей не хранить деньги на вкладах, а покупать авто.

Вице-премьер прибавил, что правительство рассмотрит все подготовленные предложения, «можно будет где-то недели через две уже выбрать из предложенных мер те, которые будут наиболее востребованы».

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ.

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Источник: ТАСС