Как шины могут влиять на расход топлива: ответ эксперта
Тайна исчезающего хрома: почему блестящие детали тускнеют и как их спасти
Взрыв на АЗС в Дагестане — видео и последствия
В Дагестане снова взорвалась АЗС – на этот раз злоключение выпало на долю жителей Села Сулевкент Хасавюртовского района, рядом с которым находилась заправка. К счастью, на настоящий момент точно установлено, что пострадавших нет. Однако видеоролики с места событий заставляют содрогнуться.

Началось все с пожара, который случился на этой заправке вечером 29 августа, в котором, как выяснится позже, будут уничтожены стоящие неподалеку КАМАЗ и трактор. В это время сотрудники АЗС успели покинуть территорию, что и позволило избежать дальнейших жертв. По информации от МЧС республики, причиной пожара стала разгерметизация емкости газовоза во время перекачки газа.

Затем прогремел взрыв – по словам очевидцев, жар чувствовался на большом расстоянии, вокруг летели обломки металла, а огонь перекинулся на перекинулся на сено у находившегося рядом кладбища, в результате чего были уничтожены запасы для животных, заготавливавшиеся на протяжении месяца.

В МЧС отметили, что была опасность и распространения огня на частный жилой дом, однако пожар на площади 400 квадратных метров спасатели смогли локализовать. После того, как опасность миновала, Прокуратура Дагестана начала проверку АЗС на соответствие нормам, а позже по факту нарушения требований промышленной безопасности было возбуждено уголовное дело, рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану.

Напомним, в августе 2023 года взрыв на заправке «Нафта-24» в Дагестане унес жизни 35 человек. Через год с небольшим взорвалась АЗС «Liontek» в соседней Чечне – сообщалось о четверых погибших, двое взрослых и двое детей...

Источник:  Известия
Иннокентий Кишкурно
30.08.2025 
