Машины от ВТБ Авто поступили в продажу на Wildberries

На Wildberries теперь можно купить автомобили от ВТБ Авто

Это новые машины зарубежных брендов, например, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen по ценам от 4 млн рублей. Все машины – в наличии и доступны для клиентов из Москвы и Московской области. В дальнейшем сервис планирует расширить географию покрытия до всей России.

Приобрести машину от сервиса ВТБ Авто на Wildberries просто: после выбора понравившейся модели клиент оформляет заказ и вносит предоплату с карты, привязанной к профилю. Далее с покупателем связывается менеджер ВТБ Авто для получения информации, необходимой для оформления и организации покупки, согласования даты и времени показа и выдачи автомобиля. После осмотра транспортного средства клиент может отказаться от покупки. Договор купли-продажи и документы, необходимые для постановки авто на учет в ГИБДД, подписываются и передаются покупателю непосредственно перед передачей автомобиля.

«ВТБ Авто стал первым онлайн-сервисом по продаже автомобилей в России, который вышел со своими машинами на Wildberries. Благодаря нашему сотрудничеству с Wildberries клиенты получат доступ к более широкому ассортименту не только китайских и отечественных марок, но и мировых автобрендов по конкурентным ценам. В то же время для людей сохраняется привычный, быстрый и безопасный способ приобрести автомобиль. Исследование ВТБ Авто показало, что 55% россиян готовы купить авто дистанционно, поэтому партнерство с маркетплейсом – важный шаг в развитии современного автомобильного онлайн-ритейла в России», — отметил генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.

«Благодаря новому крупному партнеру мы заметно расширим количество брендов и моделей в наличии на витрине маркетплейса. При этом покупатели могут быть уверены в прозрачности цен, которые не могут измениться в процессе оформления сделки, а также рассчитывать на существенную экономию времени, потраченного на покупку транспортного средства», – говорит руководитель категории «Авто» Wildberries & Russ Василий Гаврилюк.

Реклама| Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139|erid F7NfYUJCUneTSU68QDzv