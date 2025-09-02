Новый путепровод преодолеет железнодорожный барьер на севере столицы

Владимир Ефимов: начали строить путепровод через МЦД-2 от 8 Марта до Приорова

В северной части Москвы стартовали работы по возведению автомобильного путепровода, который соединит улицы 8 Марта и Приорова. Сооружение будет пролегать над путями Второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«Длина путепровода составит около 450 метров, ширина – примерно 17 метров. Путепровод будет состоять из восьми пролетов. Для движения предусмотрено по две полосы в каждом направлении. Сейчас идет обустройство площадки и установка ограждений».

Реализация этого проекта создаст прямое транспортное сообщение между районами Савеловский, Аэропорт, Тимирязевский и Коптево, которые в настоящее время разделены железной дорогой.

В рамках благоустройства территории запланировано создание подземного пешеходного перехода длиной 70 метров в створе улицы Академика Ильюшина. Данный объект обеспечит безопасный доступ горожан к природному парку «Тимирязевский» и платформе МЦД-2 «Гражданская».

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков добавил, что в рамках проекта также будет построено и реконструировано порядка 3 км дорожного полотна, оборудованы современные остановочные павильоны, установлены дополнительные светофорные объекты и обустроены наземные пешеходные переходы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство данного путепровода, который призван преодолеть барьер, созданный путями Ярославского направления Московской железной дороги.

