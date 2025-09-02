Три секунды, спасающие жизнь: золотое правило дистанции

Эксперты напомнили, как высчитать безопасный интервал до впереди идущей машины

Безопасная дистанция – это не просто формальность, а критически важный запас пространства и времени для принятия решения.

Многие водители, пренебрегая этим, сокращают расстояние до впереди идущего транспорта, что неизбежно ведет к резкому торможению и авариям, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Почему именно три секунды? Это универсальная и простая формула. Ее суть в том, чтобы до любой точки на дороге, которую только что проехала машина спереди, вы добрались не менее чем за три секунды. Проверить это легко: зафиксируйте на пути любой неподвижный объект и мысленно подсчитайте, сколько времени проходит после его прохождения лидером. Если меньше трех – дистанцию стоит немедленно увеличить.

Такой интервал является минимальным, поскольку он учитывает физические законы и человеческий фактор. В среднем секунда уходит на реакцию водителя, еще одна – на срабатывание тормозной системы автомобиля, а оставшееся время – это непосредственно тормозной путь. В непогоду, будь то дождь, гололед или туман, этот запас необходимо увеличивать вдвое, так как коэффициент сцепления шин с дорогой ухудшается.

С юридической точки зрения правило трех секунд хоть и не прописано буквально, но является практическим воплощением требования ПДД о соблюдении безопасного интервала. К примеру, в Польше действует норма, согласно которой расстояние в метрах должно быть не меньше половины значения скорости в км/ч. То есть при 100 км/ч нужно держать не менее 50 метров, при 140 км/ч – 70 метров. Там движение «впритык» карается штрафами от 300 до 500 злотых (примерно 70-120 евро) и штрафными баллами, ведь оно создает реальную угрозу для всех участников движения.