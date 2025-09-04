Эти иномарки россияне покупали в августе охотнее всего

«Автостат»: Toyota вернулась в рейтинг самых продаваемых впервые с октября 2024 года

В августе 2025 года российский авторынок показал снижение продаж на 17,6% до 122 235 новых легковых автомобилей, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Если не учитывать бессменного лидера списка – Ладу с продажами 27 610 (доля 22,6%), то первое место среди иностранных брендов занял Haval с 16 028 реализованными автомобилями, за ним следует Chery с 11 099 шт.

В топ-10 марок вошли также Geely (8689 автомобилей), белорусский Belgee (7806), Changan (7010), Jetour (4485), Solaris (3668), Toyota (2996) и Omoda (2984).

Любопытно, что Toyota вновь вошла в рейтинг автопроизводителей, впервые с октября прошлого года заняв девятую строчку.

В пятерку самых успешных в плане продаж моделей иномарок в августе попали: Haval Jolion (6643 шт.), Belgee X50 (5102), Chery Tiggo 7L (3770), Changan UNI-S (3532) и Chery Tiggo (3476).

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Волшебным образом в десятку лучших ворвалась Toyota, которой здесь не было с 2024 года. Народ активно везет Тойоты альтернативными путями – пока эти пути не прикрыли.

В рейтинге моделей примечательно то, что Haval Jolion обошел по месячным продажа Весту (Lada Vesta – 6332 шт.) – а снизу ее подпирает Belgee X50.