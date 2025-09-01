#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...
Популярный бренд привезет в РФ «дальнобойный» кроссовер
15 сентября
Популярный бренд привезет в РФ «дальнобойный» кроссовер
Первый подключаемый гибрид Geely в России...

Осень 2025 обозначила четыре важных тренда авторынка

Сергея Целиков об авторынке осенью 2025 года: скидки уходят, дилеры оживают

Российский авторынок осенью 2025 года демонстрирует четыре ключевых тренда.

Рекомендуем
Конкурент Ауруса и другие новинки российского рынка — скоро в продаже

По словам генерального директора «Автостата» Сергея Целикова, во-первых, происходит нормализация стоков: с 500 тысяч нераспроданных автомобилей в начале года до ожидаемых 350 тысяч осенью, что соответствует обычной 2-3 месячной норме продаж.

При этом сток значительно обновился – прошлогодние модели составляют менее трети.

Во-вторых, сохраняется «рынок покупателя», но пик скидок пройден. Как отмечает Целиков, максимальные скидки были летом при распродаже авто 2024 года. Осенью условия ужесточатся, хотя некоторые бренды сохранят дисконты.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Дилеры начинают выходить из кризиса после убыточной первой половины года. Нормализация запасов создает предпосылки для восстановления рентабельности – это в-третьих.

И наконец, укрепление рубля стимулирует параллельный импорт. Покупатели активно везут «привычные» марки (Toyota, BMW, Kia, Hyundai) из Китая, Кореи и через третьи страны, предпочитая их китайским новинкам.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 354
01.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0