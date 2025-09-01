Осень 2025 обозначила четыре важных тренда авторынка

Сергея Целиков об авторынке осенью 2025 года: скидки уходят, дилеры оживают

Российский авторынок осенью 2025 года демонстрирует четыре ключевых тренда.

По словам генерального директора «Автостата» Сергея Целикова, во-первых, происходит нормализация стоков: с 500 тысяч нераспроданных автомобилей в начале года до ожидаемых 350 тысяч осенью, что соответствует обычной 2-3 месячной норме продаж.

При этом сток значительно обновился – прошлогодние модели составляют менее трети.

Во-вторых, сохраняется «рынок покупателя», но пик скидок пройден. Как отмечает Целиков, максимальные скидки были летом при распродаже авто 2024 года. Осенью условия ужесточатся, хотя некоторые бренды сохранят дисконты.

Дилеры начинают выходить из кризиса после убыточной первой половины года. Нормализация запасов создает предпосылки для восстановления рентабельности – это в-третьих.

И наконец, укрепление рубля стимулирует параллельный импорт. Покупатели активно везут «привычные» марки (Toyota, BMW, Kia, Hyundai) из Китая, Кореи и через третьи страны, предпочитая их китайским новинкам.