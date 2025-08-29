#
29 августа
29 августа
29 августа
Популярный немецкий кроссовер с пробегом сильно подешевел: сколько он стоит сейчас

Аналитик Целиков: Цена Volkswagen Tiguan с пробегом снизилась на 8%

Стоимость одного из самых востребованных кроссоверов Volkswagen Tiguan на вторичном рынке России за период с января по август 2025 года уменьшилась в среднем на 8%.

Об этом 28 августа сообщил в своем Telegram-канале Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», который анализировал объявления о продаже автомобилей на трех популярных классифайдах.

Так, экземпляр Volkswagen Tiguan, выпущенный в 2022 году, сейчас можно приобрести в среднем за 3,25 миллиона рублей, в то время как в январе средняя цена составляла 3,5 миллиона рублей.

Что касается модели 2012 года, то ее цена в августе составляет в среднем 1,22 миллиона рублей, хотя в январе она была примерно на 100 тысяч рублей выше.

Volkswagen Tiguan
Ранее «За рулем» сообщал, что 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены.

Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
29.08.2025 
Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
