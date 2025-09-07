Анонсирована интересная версия Дастера для любителей дальних поездок

Dacia представила гибридную силовую установку hybrid-G 150 4x4

Компания Dacia анонсировала новую гибридную силовую установку hybrid-G 150 4x4, которая появится в кроссоверах Duster и Bigster до конца текущего года.

Основная особенность этой системы заключается в ее способности работать как на бензине, так и на сжиженном газе, что реализовано благодаря отдельным топливным бакам, а также имеется электромотор для привода задних колёс.

Силовая установка включает 1,2-литровый турбированный бензиновый двигатель и 48-вольтовый стартер-генератор, дополненный батареей ёмкостью 0,84 кВт·ч. Общая мощность двигателя составляет 140 л.с., в то время как задний электромотор развивает 31 л.с., обеспечивая полный привод. Общая мощность гибридной системы достигает 154 л.с.

Dacia Duster

Впервые Dacia использует 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с подрулевыми переключателями в своем гибриде.

Интерьер Dacia Duster

Электромотор заднего привода может работать на скоростях до 140 км/ч и его можно отключить, что переведет кроссовер в режим переднего привода. Два бака по 50 литров каждый гарантируют запас хода до 1500 километров без необходимости остановок для заправки.

Кроме того, Dacia обновила моторную гамму модели Duster: вместо 140-сильной гибридной установки теперь используется 155-сильный вариант, который уже дебютировал на Bigster.