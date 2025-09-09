Простой движок, производство в РФ — новый кроссовер за 2 млн рублей

Компакт-кроссовер Tenet T4 калужской сборки получил версию дешевле 2 млн рублей

Кроссоверы Tenet T4 (аналог Chery Tiggo 4) получили более доступные версии с атмосферным мотором 113 л.с. – дилеры ввели прайс-листы на такие машины.

Как ранее сообщал «За рулем», в конце августа «АГР Холдинг» запустил компакт-кроссовер Tenet T4 в производство полного цикла на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области, а прокси-бренд Tenet тут же объявил старт продаж – по цене от 2,22 млн рублей за самую доступную турбоверсию. Но уже тогда была информация по атмосферным движкам – и вот есть цены.

Под капотом таких машин – более простой агрегат, нежели у изначально представленных Tenet T4. Вместо турбо 1.5 (147 л.с.) в связке с роботом установлен атмосферник 1.5 SQRE4G15C мощностью 113 л.с., предлагаемый с двумя вариантами трансмиссии: машины с 5-ступенчатой механикой стоят 1 999 000 рублей, а с вариатором CVT7 – 2 099 000 рублей. Разгон до 100 км/ч у вариаторной версии – 14 секунд.

Как отмечает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, мотор SQRE4G15C в РФ уже хорошо знаком по машинам Kaiyi, Omoda и Chery.

Минувшим летом в РФ дебютировал аналогичный Tiggo 4, его цена составляла те же 1 999 000 рублей, а с учетом трейд-ин – 1 949 000 рублей.