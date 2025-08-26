Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Российский прокси-бренд Tenet объявил старт продаж компакт-кроссовера Tenet T4, который «АГР Холдинг» буквально только что запустил в производство полного цикла на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.
Tenet T4 – наиболее компактный и, соответственно, самый доступный в формирующейся сейчас линейке новой марки. Комплектаций две: Active за 2 220 000 рублей и Prime за 2 350 000 рублей. В обоих случаях это ровно на 20 тысяч дешевле, чем просят за одноименные версии «исходника» Tenet T4 – китайского кроссовера Chery Tiggo 4. Правда, у «китайца» есть еще комплектация Ultra с дисками 18" и расширенным пакетом электронных ассистентов, чего российская вариация пока лишена.
У калужских кроссоверов диски в любой из двух версий будут 17", а состав базовой версии Active такой:
- светодиодная оптика
- обогрев зеркал
- камера заднего вида
- задний парктроник
- ABS, ESC, мониторинг давления в шинах
- четыре подушки безопасности
- функция задержки выключения фар
- объединенный сенсорный экран
- телематика
- дистанционный запуск двигателя и прогрева салона
- запуск с кнопки
- электроручник
- датчик света
- круиз-контроль
- обогрев передних сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла
- кондиционер
- электростеклоподъемники
- голосовое управление
- 4 динамика
- 3 USB-разъема.
В версии Prime добавляются:
- электропривод складывания зеркал
- передний парктроник
- система обзора на 360°
- обогрев сидений второго ряда
- электрорегулировки водительского сиденья
- двухзонный климат-контроль
- 6 динамиков.
Под капотом обеих версий – бензиновый турбо 1.5 на 147 л.с. и 210 Нм, работающий в связке с 6-ступенчатым роботом, который передает момент на переднюю ось. Разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд, а показатель расхода топлива приведен лишь для загородного режима: 6,1 литра/100 км.
Дилерская сеть Tenet сейчас начитывает 210 центров в 95 крупнейших городах страны, отмечает официальный пресс-релиз.
