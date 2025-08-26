#
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?

Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 — базовая версия стоит 2,22 млн рублей

Российский прокси-бренд Tenet объявил старт продаж компакт-кроссовера Tenet T4, который «АГР Холдинг» буквально только что запустил в производство полного цикла на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.

Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Tenet T4 – наиболее компактный и, соответственно, самый доступный в формирующейся сейчас линейке новой марки. Комплектаций две: Active за 2 220 000 рублей и Prime за 2 350 000 рублей. В обоих случаях это ровно на 20 тысяч дешевле, чем просят за одноименные версии «исходника» Tenet T4 – китайского кроссовера Chery Tiggo 4. Правда, у «китайца» есть еще комплектация Ultra с дисками 18" и расширенным пакетом электронных ассистентов, чего российская вариация пока лишена.

У калужских кроссоверов диски в любой из двух версий будут 17", а состав базовой версии Active такой:

  • светодиодная оптика
  • обогрев зеркал
  • камера заднего вида
  • задний парктроник
  • ABS, ESC, мониторинг давления в шинах
  • четыре подушки безопасности
  • функция задержки выключения фар
  • объединенный сенсорный экран
  • телематика
  • дистанционный запуск двигателя и прогрева салона
  • запуск с кнопки
  • электроручник
  • датчик света
  • круиз-контроль
  • обогрев передних сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла
  • кондиционер
  • электростеклоподъемники
  • голосовое управление
  • 4 динамика
  • 3 USB-разъема.

В версии Prime добавляются:

  • электропривод складывания зеркал
  • передний парктроник
  • система обзора на 360°
  • обогрев сидений второго ряда
  • электрорегулировки водительского сиденья
  • двухзонный климат-контроль
  • 6 динамиков.

Под капотом обеих версий – бензиновый турбо 1.5 на 147 л.с. и 210 Нм, работающий в связке с 6-ступенчатым роботом, который передает момент на переднюю ось. Разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд, а показатель расхода топлива приведен лишь для загородного режима: 6,1 литра/100 км.

Дилерская сеть Tenet сейчас начитывает 210 центров в 95 крупнейших городах страны, отмечает официальный пресс-релиз.

Фото:Tenet
26.08.2025 
