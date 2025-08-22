#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

150-сильный кроссовер российской сборки поступил в продажу: известны цены

Компания Tenet объявила старт продаж кроссовера T7 в России

Российская марка Tenet, которая начала выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, сообщает о начале продаж своего первого кроссовера T7. На данный момент модель доступна у дилеров в двух переднеприводных версиях – Active и Prime, с ценами от 2 680 000 до 2 880 000 рублей.

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Кроссовер Tenet T7 оборудован турбомотором объёмом 1,6 литра, мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Длина модели – 4553 мм, а колесная база – 2760 мм.

Базовая версия Tenet T7 включает 18-дюймовые диски, светодиодные фары, камеру заднего вида и датчики парковки, а также четыре подушки безопасности. В стандартную комплектацию входят зимний пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводные интерфейсы для Android Auto и Apple CarPlay, шесть динамиков и другие функции. Салон оформлен в черном цвете, а потолок — белый.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Tenet T7
Tenet T7

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В более дорогой компоновке потолок выполнен в черном цвете. Эта версия дополнительно включает систему кругового обзора, панорамную крышу, беспроводную зарядку для смартфонов, восемь динамиков, атмосферную подсветку и электрорегулировку передних сидений.

Производственный процесс автомобилей Tenet с полным циклом стартовал в августе на заводе «АГР Холдинг» в Калужской области. Этот бренд был создан специально для российского рынка, а модели базируются на платформе Chery.

Tenet T7
Tenet T7
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Tenet
Количество просмотров 342
22.08.2025 
Фото:Tenet
Поделиться:
Оцените материал:
0