150-сильный кроссовер российской сборки поступил в продажу: известны цены

Компания Tenet объявила старт продаж кроссовера T7 в России

Российская марка Tenet, которая начала выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, сообщает о начале продаж своего первого кроссовера T7. На данный момент модель доступна у дилеров в двух переднеприводных версиях – Active и Prime, с ценами от 2 680 000 до 2 880 000 рублей.

Кроссовер Tenet T7 оборудован турбомотором объёмом 1,6 литра, мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Длина модели – 4553 мм, а колесная база – 2760 мм.

Базовая версия Tenet T7 включает 18-дюймовые диски, светодиодные фары, камеру заднего вида и датчики парковки, а также четыре подушки безопасности. В стандартную комплектацию входят зимний пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводные интерфейсы для Android Auto и Apple CarPlay, шесть динамиков и другие функции. Салон оформлен в черном цвете, а потолок — белый.

Tenet T7

В более дорогой компоновке потолок выполнен в черном цвете. Эта версия дополнительно включает систему кругового обзора, панорамную крышу, беспроводную зарядку для смартфонов, восемь динамиков, атмосферную подсветку и электрорегулировку передних сидений.

Производственный процесс автомобилей Tenet с полным циклом стартовал в августе на заводе «АГР Холдинг» в Калужской области. Этот бренд был создан специально для российского рынка, а модели базируются на платформе Chery.

