15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Ремонт по ОСАГО — 45 дней вместо 30?

Максим Кадаков прокомментировал возможное увеличение сроков ремонта по ОСАГО

В рамках осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий увеличение сроков ремонта пострадавших в ДТП автомобилей по полису ОСАГО, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Вместо нынешних 30 дней максимальное время ремонта предложено растянуть до 45 дней.

Напомним, впервые вопрос об увеличении сроков восстановления авто по ОСАГО встал еще в марте 2022 года на фоне возникшего дефицита запчастей (предполагалось увеличение сразу в два раза) – правда, тогда до рассмотрения в Госдуме дело не дошло. Нынешний же законопроект уже принят в первом чтении.

Главный редактор «За рулем» делает вывод, что борьба за ОСАГО продолжается – и явно не в пользу автовладельцев.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В первом чтении законопроект был принят еще в ноябре прошлого года. Говорят, что запчастей нет, поэтому страховым компаниям нужны послабления.

У меня прежний вопрос: какие проблемы с запчастями на Лады, УАЗы, Газели, а также на всякие Хавалы и Соллерсы, которые выпускаются у нас и считаются в доску своими? Бампер на Газель или фары на Гранту тоже надо ждать 1,5 месяца?

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
11.09.2025 
