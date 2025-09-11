Ремонт по ОСАГО — 45 дней вместо 30?

Максим Кадаков прокомментировал возможное увеличение сроков ремонта по ОСАГО

В рамках осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий увеличение сроков ремонта пострадавших в ДТП автомобилей по полису ОСАГО, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вместо нынешних 30 дней максимальное время ремонта предложено растянуть до 45 дней.

Напомним, впервые вопрос об увеличении сроков восстановления авто по ОСАГО встал еще в марте 2022 года на фоне возникшего дефицита запчастей (предполагалось увеличение сразу в два раза) – правда, тогда до рассмотрения в Госдуме дело не дошло. Нынешний же законопроект уже принят в первом чтении.

Главный редактор «За рулем» делает вывод, что борьба за ОСАГО продолжается – и явно не в пользу автовладельцев.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В первом чтении законопроект был принят еще в ноябре прошлого года. Говорят, что запчастей нет, поэтому страховым компаниям нужны послабления.

У меня прежний вопрос: какие проблемы с запчастями на Лады, УАЗы, Газели, а также на всякие Хавалы и Соллерсы, которые выпускаются у нас и считаются в доску своими? Бампер на Газель или фары на Гранту тоже надо ждать 1,5 месяца?