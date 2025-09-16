Lada Iskra — рассказываем, на чем в ней сэкономили!

«За рулем» раскрыл, почему у Искры галогеновые фары и задние барабанные тормоза

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков прокатился на новинке АВТОВАЗа Ладе Iskra и подробно рассказал об этом читателям.

Помимо собственно тест-драйва в этом рассказе есть масса интересных нюансов, связанных с путем этого автомобиля на конвейер. Особого внимания заслуживает информация о том, как вазовцы уже после ухода французов «помещали» Искру в довольно узкую нишу между Грантой и Вестой – и по размерам (длина 4333 мм), и по цене, и по уровню оснащения. Ведь это непростая задача – сделать машину приятной, но не слишком дорогой. На чем же в Искре сэкономили?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Вооруженным глазом следы экономии не видны. Ладная машинка! Но почему у Искры обычные галогеновые фары и лампочки накаливания в задних поворотниках, хотя почти у всех уже светодиоды? Так дешевле. Почему руль как у Весты, но приборы бывают только простые, стрелочные? Потому что современный «планшет» стоит денег. Почему оцинкованы все наружные панели кузова (и многие внутренние), а крыша не оцинкована даже на универсале? Потому что если все делать как у Весты, то и цена будет вестовская – а уж куда дороже?

Поэтому – барабанные задние тормоза, принципиальное отсутствие климат-контроля (надеюсь, на Весту его все же вернут), дешевая «дергалка» лючка бензобака (а не вестовский пуш-механизм) и прочие упрощения.

Руль в начальной комплектации регулируется только по углу наклона. Хочешь регулировку по вылету – бери машину подороже. Очечника нет – переживем! Но почему над дверными проемами – ни одной потолочной ручки? За что пассажирам держаться? За удобные дверные ручки, как считают в Тольятти. Они и впрямь удобные.

Но отсутствующим потолочным ручкам есть объяснение. Искру проектировали на возможность размещения боковых шторок безопасности – и верхние ручки уже не вписывались по компоновке. Однако шторок не будет. У Искры только две фронтальные подушки – и в «базе», и в топ-комплектации. Боковых не будет – никаких.

А то, что в оснащении базовой машины за 1,25 млн рублей нет кондиционера – отдельная песня. Вазовцы говорят, что многие покупатели готовы отказаться от кондиционера, но датчики света и дождя (входят в «базу») им нужны. Готов поверить рыночным исследованиям, но вас обманывать не буду: я красивую машину без кондиционера не куплю. Поэтому базовый минимум – 1 млн 319 тысяч рублей за 90-сильный седан с кондиционером. Думаю, вы со мной согласитесь.

