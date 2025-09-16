Защита вместо ожидания: в России меняют подход к опасным дорогам

Правительство больше не будет ждать год для признания участков дорог аварийными

В России готовится реформа, которая позволит быстрее реагировать на опасные участки дорог.

По поручению президента Минтранс и МВД разработают новый порядок признания трасс очагами аварийности, отказавшись от устаревшего принципа «ждать год, а потом действовать». Действующие правила, не менявшиеся с 2016 года, вынуждают власти пассивно наблюдать, пока на отрезке пути не произойдет необходимое количество аварий, и лишь затем принимать меры.

Новый проактивный подход призван исправить эту ситуацию. Хотя конкретные критерии изменений пока обсуждаются, ясно, что цель – начать работу по повышению безопасности до того, как случится трагедия. Эксперты единогласно поддерживают инициативу, указывая на недостатки текущей системы. Сейчас статус «аварийно опасного» получает участок, где за год произошло три однотипных или пять разнотипных ДТП с пострадавшими, а мелкие аварии без жертв не учитываются вовсе.

Новый подход может учитывать больше факторов: от мелких столкновений, сигнализирующих о потенциальной угрозе, до проблем с разметкой или освещением, которые требуют не камер, а реконструкции.

Это означает, что вместо автоматической установки камер фотовидеофиксации власти будут точечно выбирать меры: менять организацию движения, улучшать видимость или модернизировать инфраструктуру.

Премьер-министр должен рассмотреть вопрос о включении поправок в план законопроектной деятельности правительства уже в сентябре 2025 года.