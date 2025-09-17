Смазочные материалы SINTEC будет выпускать крупнейший в Европе контрактный блендинг

С 1 августа 2025 года смазочные материалы под брендом SINTEC выпускаются на производственных мощностях United Petrochemicals (UPEC) в Калужской области

Решение позволяет сохранить высочайшее качество продукции и конкурентные цены, обеспечив потребителей дополнительной защитой и гарантией подлинности.

Ранее автомасла и смазочные материалы SINTEC Lubricants выпускались на собственных производственных мощностях компании. Выбор нового места производства в пользу UPEC, крупнейшей в Европе* контрактной блендинговой компании, обусловлен растущим спросом среди российских потребителей на премиальные синтетические смазочные материалы, а также уникальными возможностями площадки.

Евгений Осипов, генеральный директор UPEC:

«Для того, чтобы продолжать обеспечивать высокий уровень качества выпускаемой продукции, мы сохранили стабильный доступ к высокотехнологичным зарубежным компонентам — базовым маслам и присадкам от ведущих мировых поставщиков, таких как Infineum, Lubrizol и Afton. Они необходимы для производства оригинальной продукции с официальными одобрениями ведущих производителей техники, и продолжают поставляться в Россию благодаря партнёрам и соинвесторам технопарка на Ближнем Востоке».

Таким образом, с начала августа UPEC предоставляет известному российскому бренду современное высокоэффективное производственное и лабораторное оборудование от лидеров отрасли, а также опытную команду R&D, обладающую международной экспертизой, — в разное время площадка UPEC официально сотрудничала с производителями брендов моторных масел Mobil, Castrol, Total, Valvoline, Texaco и десятками других популярных торговых марок.

Мощности компании United Petrochemicals сегодня достигают 1 млрд литров смазочных материалов и технических жидкостей в год, что позволяет выпускать в технопарке высокотехнологичную продукцию для более чем 50 контрактных брендов.

Также переход на мощности United Petrochemicals снял с SINTEC Lubricants необходимость адаптировать упаковку под требования нового закона о маркировке товаров – эту функцию взял на себя контрактный блендер.

Как отметили в компании, вектор развития бренда SINTEC с учетом устойчиво растущего спроса ориентирован на премиальные синтетические продукты. Для расширения ассортимента таких масел необходим стабильный доступ к высокотехнологичным компонентам — базовым маслам и присадкам от лидеров отрасли, который и обеспечит блендинговая площадка United Petrochemicals.

Технопарк UPEC зарекомендовал себя на рынке благодаря богатому международному опыту и долгосрочному сотрудничеству с широко известными в мире брендами Mobil, Castrol, Total, Texaco, Valvoline, Petro-Canada и др.

* По данным Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, опубликованным по результатам анализа европейского рынка блендинга моторных масел и смазочных материалов.