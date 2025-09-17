#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford Explorer
17 сентября
Ford оставит без работы четверть персонала завода в Европе
Ford сократит 1000 работников завода в Кельне...
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
17 сентября
В России стало легче взять кредит на машину: с чем это связано?
«еКредит»: уровень одобрения автокредитов на...
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
17 сентября
Назван самый безопасный автомобиль 2025 года
Tesla Cybertruck признан самым безопасным...

Эти иномарки буквально горят — объявлен масштабный отзыв!

Stellantis отзывает более 750 тысяч автомобилей 7 марок из-за угрозы пожара

Не прошло и недели с объявления отзыва почти 92 тысяч гибридных Jeep Grand Cherokee из-за глюков электроники, как запустилась новая кампания, охватывающая уже не одну, а сразу половину марок, входящих в международный Stellantis.

Рекомендуем
Из-за этого значка на приборке ваша машина поедет на штрафстоянку

Концерн отзывает 756 916 машин по всему миру из-за возможной утечки топлива, которая может стать причиной пожара, сообщает Bild. Под отзыв попадут модели Opel, Peugeot, Fiat, Citroen, DS, Lancia и Alfa Romeo. Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ выяснило, что в двигателях этих машин оказались недостаточно затянуты соединения трубопровода высокого давления и топливной рампы.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Именно это обстоятельство может привести к утечке топлива и возгоранию – и к сожалению, этому уже есть подтверждения.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

По сведениям, имеющимся в базе данных ведомства, по состоянию на 17 июня 2025 года было зарегистрировано уже 11 инцидентов (не утечек, а именно пожаров), связанных с отзывом. Производители начали уведомлять клиентов, владеющих автомобилями указанных марок, – их машины будут тестировать в условиях сервиса и исключать угрозу пожара. По сути – обычная практика, только вот на этот раз не совсем превентивная... К счастью, пока без пострадавших!

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 24
17.09.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0