Эти иномарки буквально горят — объявлен масштабный отзыв!

Stellantis отзывает более 750 тысяч автомобилей 7 марок из-за угрозы пожара

Не прошло и недели с объявления отзыва почти 92 тысяч гибридных Jeep Grand Cherokee из-за глюков электроники, как запустилась новая кампания, охватывающая уже не одну, а сразу половину марок, входящих в международный Stellantis.

Концерн отзывает 756 916 машин по всему миру из-за возможной утечки топлива, которая может стать причиной пожара, сообщает Bild. Под отзыв попадут модели Opel, Peugeot, Fiat, Citroen, DS, Lancia и Alfa Romeo. Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ выяснило, что в двигателях этих машин оказались недостаточно затянуты соединения трубопровода высокого давления и топливной рампы.

Именно это обстоятельство может привести к утечке топлива и возгоранию – и к сожалению, этому уже есть подтверждения.

По сведениям, имеющимся в базе данных ведомства, по состоянию на 17 июня 2025 года было зарегистрировано уже 11 инцидентов (не утечек, а именно пожаров), связанных с отзывом. Производители начали уведомлять клиентов, владеющих автомобилями указанных марок, – их машины будут тестировать в условиях сервиса и исключать угрозу пожара. По сути – обычная практика, только вот на этот раз не совсем превентивная... К счастью, пока без пострадавших!