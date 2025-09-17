Суперзарядки, микрочипы, метро 2030 года — чем удивила «Та самая Москва»

«За рулем» рассказал о достижениях, показанных на выставке «Та самая Москва»

С 1 по 31 августа в Москве проходила большая интерактивная выставка для всей семьи «Та самая Москва».

Если вам не довелось на нее попасть, рекомендуем посмотреть наше видео – главный редактор «За рулем» Максим Кадаков побывал в Центральном выставочном зале «Манеж» и снял большой репортаж о достижениях столицы в трех важнейших направлениях: транспорте, градостроительстве и промышленности. По-настоящему интересных экспонатов в видеосюжете набралось довольно много.

Как будет меняться облик московских вокзалов в ближайшем будущем? Сколько зарядок для электромобилей будет буквально через пять лет? Какие вагоны появятся в столичном метрополитене уже на следующий год? Кладезь интересной информации – как для гостей столицы, так и для москвичей! Смотрим!