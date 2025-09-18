Обновленный кроссовер Belgee X70 получил строгий взгляд и поумневшую начинку

Belgee представила обновленную версию среднеразмерного кроссовера X70

Бренд Belgee представляет обновленную версию популярного кроссовера X70, продажи которого начались в июле 2024 года.

Модель претерпела рестайлинг, став солиднее внешне и технологичнее внутри, сохранив при этом все основные преимущества: богатый набор систем безопасности и полную адаптацию к российским условиям.

Внешние изменения заметны сразу: новый облик передней части с крупной решеткой радиатора и изысканный оттенок кузова Starnight Blue подчеркивают статус модели. Автомобиль стал солиднее и строже, что лучше соответствует его положению в продуктовой линейке бренда.

В салоне автомобиля установлена современная 12,3-дюймовая мультимедийная система с увеличенной производительностью и поддержкой iOS.

На старте продаж обновленный X70 доступен в двух комплектациях: Active и Style. Базовая версия Active уже предлагает впечатляющий набор функций: климат-контроль, круиз-контроль, кожаное рулевое колесо, удобные сиденья с регулировками и множество продуманных мелочей для комфорта.

Обновленные автомобили в комплектации Style также получили LED-фары вместо галогеновых, боковые подушки безопасности, передние парктроники, систему бесключевого доступа и датчик дождя.

Владельцам устройств на платформе Android будет предложено в качестве аксессуара устройство B-Box, позволяющее пользоваться популярными приложениями, включая навигационные.

Под капотом кроссовера по-прежнему проверенный 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. в паре с 6-ступенчатым автоматом.

При этом цена кроссовера осталась привлекательной: от 2,58 млн рублей за комплектацию Active и от 2,6 млн рублей за версию Style, без учета скидок, что делает обновленный Belgee X70 одним из самых интересных предложений в своем классе.

