Авторынок РФ — возвращаем прежние позиции?

«Автостат»: в августе авторынок России вернулся на второе место в Европе

В последний летний месяц российский авторынок по объему продаж вернул себе традиционное второе место в Европе – знакомое еще по докризисным временам.

В последний раз такие показатели фиксировались в сентябре и ноябре 2024 года, а вот начало 2025 года снова откатило авторынок РФ в кризис. Но если в июне у авторынка РФ было лишь шестое место, то в июле – уже третье, а в августе – второе, сообщает источник на данные консалтинговой компании GlobalData, которые опубликовал портал Just Auto. Второй месяц подряд – рекордные цифры за год!

В последний летний месяц новые легковушки купили 122 235 россиян – это все еще на 17,6% меньше, чем год назад. Но на условном «европейском пространстве» впереди РФ только Германия с 207 229 единицами проданной техники и ростом 5% по отношению к прошлому году. Третье место – у Франции: 87 850 машин и +2,2% к августу 2024-го.

Еще в июле занимавшая вторую строчку Великобритания скатилась на четвертое место (82 908 авто и -2%), но это нормально: август – это месяц смены идентификатора номерных знаков, и спрос традиционно отложен до сентября. Пятерку замыкает Италия (67 272 авто и -2,7%), а на шестой позиции – Испания, которая показала рост на 17,2% к прошлому году, продав 61 315 новых машин.