Автопилот этой машины может убить водителя: объявлена отзывная кампания

SAMR: Xiaomi отзывает 116 887 электроседанов SU7 из-за проблем с автопилотом

Компания Xiaomi планирует отозвать около 117 тысяч своих электромобилей SU7 из-за возможной угрозы безопасности, связанной с системой помощи водителю.

Информацию об этом опубликовало Государственное управление рыночного регулирования Китая (SAMR). В общий список отзыва попадают 116 887 автомобилей SU7 Standard Edition, выпущенных с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года.

Причиной отзыва стали проблемы с системой помощи водителю второго уровня (L2). Выяснилось, что при активации функции автономного вождения система может некорректно распознавать или реагировать на необычные дорожные ситуации, что увеличивает риск столкновений, если водитель не успеет вмешаться в управление.

Xiaomi планирует устранить эту проблему с помощью бесплатного беспроводного обновления программного обеспечения. Владельцы отзываемых электрокаров будут уведомлены о необходимости установки обновления посредством SMS и через мобильное приложение.

Напомним, что в марте 2025 года в Китае произошло трагическое ДТП с участием электрического седана SU7, в результате которого погибли три студента. Известно, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автономного вождения.

