Сталкивались с проблемой оплаты парковки? Есть решение!

В Госдуме предложили увеличить время оплаты парковки до суток

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили министру транспорта Андрею Никитину письмо с предложением увеличить до суток срок проведения платежей за платную парковку.

Предложение обоснуется многочисленными жалобами, поступающими депутатам от автомобилистов: оплата парковки осуществляется через мобильное приложение, которое в условиях частых технических сбоев и проблем со связью может работать нестабильно. В результате – платеж не проходит, и водитель попадает на штраф.

Напомним, срок оплаты парковочного места в Москве составляет 5 минут с начала пользования, в Санкт-Петербурге – 15 минут. Нарушение этих временных рамок влечет штраф в размере 5 тысяч рублей.

Авторы запроса считают целесообразным установить единые правила, по которым оплата парковки в любом регионе РФ будет возможна в течение суток. Такой подход позволит сбалансировать интересы государства и граждан, снизить количество необоснованных штрафов, повысить доверие граждан к транспортной политике и сделать систему платных парковок более прозрачной и удобной, говорится в тексте письма.