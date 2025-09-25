Куда уходят деньги с утильсбора: ответ Минпромторга

В Минпромторге пояснили, куда уходят поступления с утилизационного сбора

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, деньги, поступающие от уплаты утилизационного сбора, становятся доходом федерального бюджета. Эти средства используются для финансирования программ социально-экономического развития страны, а также для государственной поддержки промышленных компаний и реализации различных национальных проектов, связанных с технологическим лидерством и обеспечением транспортной мобильности.

Ведомство также подчеркнуло, что средства будут направлены на развитие отечественного станкостроения, робототехники, микроэлектроники, создания новых материалов и химической промышленности.

Утилизационный сбор – это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобилей в целях переработки транспортных средств после их эксплуатации. Ранее министерство предложило изменить структуру утилизационного сбора, привязав его к мощности двигателя.

В соответствии с новыми правилами, льготный сбор, который платят физические лица при ввозе автомобилей из-за границы, будет действовать только для автомобилей мощностью до 160 л.с. Для более мощных машин будет введен коммерческий утилизационный сбор, сумма которого значительно превышает льготный вариант.

