Экология
Куда уходят деньги с утильсбора: ответ Минпромторга
25 сентября
Куда уходят деньги с утильсбора: ответ Минпромторга
В Минпромторге пояснили, куда уходят...
Куда уходят деньги с утильсбора: ответ Минпромторга

В Минпромторге пояснили, куда уходят поступления с утилизационного сбора

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, деньги, поступающие от уплаты утилизационного сбора, становятся доходом федерального бюджета. Эти средства используются для финансирования программ социально-экономического развития страны, а также для государственной поддержки промышленных компаний и реализации различных национальных проектов, связанных с технологическим лидерством и обеспечением транспортной мобильности.

Ведомство также подчеркнуло, что средства будут направлены на развитие отечественного станкостроения, робототехники, микроэлектроники, создания новых материалов и химической промышленности.

Утилизационный сбор – это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобилей в целях переработки транспортных средств после их эксплуатации. Ранее министерство предложило изменить структуру утилизационного сбора, привязав его к мощности двигателя.

В соответствии с новыми правилами, льготный сбор, который платят физические лица при ввозе автомобилей из-за границы, будет действовать только для автомобилей мощностью до 160 л.с. Для более мощных машин будет введен коммерческий утилизационный сбор, сумма которого значительно превышает льготный вариант.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
25.09.2025 
