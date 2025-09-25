Куда уходят деньги с утильсбора: ответ Минпромторга
Как сообщает пресс-служба Минпромторга, деньги, поступающие от уплаты утилизационного сбора, становятся доходом федерального бюджета. Эти средства используются для финансирования программ социально-экономического развития страны, а также для государственной поддержки промышленных компаний и реализации различных национальных проектов, связанных с технологическим лидерством и обеспечением транспортной мобильности.
Ведомство также подчеркнуло, что средства будут направлены на развитие отечественного станкостроения, робототехники, микроэлектроники, создания новых материалов и химической промышленности.
Утилизационный сбор – это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобилей в целях переработки транспортных средств после их эксплуатации. Ранее министерство предложило изменить структуру утилизационного сбора, привязав его к мощности двигателя.
В соответствии с новыми правилами, льготный сбор, который платят физические лица при ввозе автомобилей из-за границы, будет действовать только для автомобилей мощностью до 160 л.с. Для более мощных машин будет введен коммерческий утилизационный сбор, сумма которого значительно превышает льготный вариант.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
|
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
|
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025
Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.
- «За рулем» можно читать и в MAX