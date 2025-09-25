Из этих стран перестанут привозить машины после повышения утильсбора

Сервис Pango Cars назвал четыре страны, откуда перестанут ввозить иномарки в РФ

С 1 ноября ожидается увеличение тарифов на утилизацию автомобилей с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил для личных нужд.

Это изменение особенно негативно скажется на импортных поставках из соседних стран, как отметил Антон Ганжа, руководитель автомобильной платформы Pango Cars. По его словам, наибольшее влияние окажет это изменение на автомобили, поставляемые из Беларуси, Кореи, Грузии и Киргизии, где доля машин мощностью свыше 160 л.с. составляет более 80%.

Импорт из ОАЭ и Китая может частично сохраниться благодаря более доступным маломощным моделям, а японские автомобили с правым рулем вряд ли пострадают, так как среди них мощные автомобили составляют лишь 10%. Ганжа отметил, что среди брендов, попадающих под удар, окажутся премиум-сегменты, включая BMW и Mercedes-Benz, а также Geely Monjaro. Ожидается, что это окажет положительное влияние на официальных дилеров.

Покупатели должны быть готовы к подорожанию премиум-автомобилей и мощных кроссоверов, в то время как массовый сегмент останется доступен. Специалист также считает, что перед введением новых тарифов стоит ожидать роста сделок, так как люди будут стремиться успеть приобрести автомобили по старым ставкам.

