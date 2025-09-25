Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Из этих стран перестанут привозить машины после повышения утильсбора
25 сентября
Из этих стран перестанут привозить машины после повышения утильсбора
Сервис Pango Cars назвал четыре страны, откуда...
Продажи новых машин выросли: что стимулирует покупки
25 сентября
Продажи новых машин выросли: что стимулирует покупки
Спрос на новые автомобили в России за год...
Стало известно, когда в России откроется первый официальный дилер Li Auto
25 сентября
Стало известно, когда в России откроется первый официальный дилер Li Auto
Алиханов: В России до конца 2025 года откроется...

Из этих стран перестанут привозить машины после повышения утильсбора

Сервис Pango Cars назвал четыре страны, откуда перестанут ввозить иномарки в РФ

С 1 ноября ожидается увеличение тарифов на утилизацию автомобилей с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил для личных нужд.

Рекомендуем
9 шагов по выбору аккумуляторной батареи на эту зиму

Это изменение особенно негативно скажется на импортных поставках из соседних стран, как отметил Антон Ганжа, руководитель автомобильной платформы Pango Cars. По его словам, наибольшее влияние окажет это изменение на автомобили, поставляемые из Беларуси, Кореи, Грузии и Киргизии, где доля машин мощностью свыше 160 л.с. составляет более 80%.

Импорт из ОАЭ и Китая может частично сохраниться благодаря более доступным маломощным моделям, а японские автомобили с правым рулем вряд ли пострадают, так как среди них мощные автомобили составляют лишь 10%. Ганжа отметил, что среди брендов, попадающих под удар, окажутся премиум-сегменты, включая BMW и Mercedes-Benz, а также Geely Monjaro. Ожидается, что это окажет положительное влияние на официальных дилеров.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Покупатели должны быть готовы к подорожанию премиум-автомобилей и мощных кроссоверов, в то время как массовый сегмент останется доступен. Специалист также считает, что перед введением новых тарифов стоит ожидать роста сделок, так как люди будут стремиться успеть приобрести автомобили по старым ставкам.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Газета.Ru»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0