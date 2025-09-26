«А8 МАШИНЫ РОССИИ» — эффективный диалог между государством и бизнесом

В УФО завершилась выставка специальной и коммерческой техники «А8 МАШИНЫ РОССИИ»

В Екатеринбурге прошла крупнейшая в Уральском федеральном округе выставка специальной и коммерческой техники «А8 МАШИНЫ РОССИИ».

На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 9 по 11 сентября впервые прошла выставка «А8 МАШИНЫ РОССИИ», в которой приняли участие более 30 компаний-производителей дорожно-строительной и коммерческой техники, среди которых: Группа компаний UMG, Смол Маш, Ряжский авторемонтный завод, ЧЕТРА, ДСТ «ДЕСНА», Ковровский Электромеханический завод, Техстройконтракт (c брендом SHANTUI), МЗ ТОНАР (ТОНАР+FAW), СК Машинери (с брендом SANY), ГЦ Техно (с брендом XCMG), завод «Профессионал», Сибирь Трейлер-Инжиниринг, завод «ФоксТанк», завод «КДМ», РТА (с брендом Sunward), Строительные подъемные машины СПМ (спецтехника на шасси КАМАЗ), Машины и Механизмы(бренд ЕЛАЗ), SKL (c брендом LiuGong) и другие.

Участники представили на своих стендах новые модели бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков, автокранов, коммунально-дорожных машин, полуприцепов, асфальтоукладчиков, автогрейдеров, катков и многие другие виды спецтехники. Всего было показано более 100 единиц спецтехники. За 3 дня выставку посетило более 3 000 профессионалов дорожно-строительной отрасли.

Генеральным партнером выставки выступил ведущий отечественный производитель строительно-дорожной, специальной и сельскохозяйственной техники – «Группа компаний UMG». Компания представила более 20 моделей спецтехники для участия в мероприятиях. На одной площадке с выставкой 9 сентября при поддержке Стройкомплекса России, Государственной компании «Автодор» и Федерального дорожного агентства прошел третий ежегодный Национальный Конкурс механизаторов дорожно-строительной отрасли.

Конкурс прошел в шести дисциплинах: автогрейдер, автокран, коммунально-дорожная машина, погрузчик фронтальный, экскаватор, бульдозер. За звание лучших механизаторов состязались более 180 участников, в том числе в категории «молодые специалисты» и участницы «женского трека», в составе 39 команд из четырех стран – России, Беларуси, Китая и Казахстана.

Также в рамках Национального Конкурса механизаторов прошел образовательный молодежный трек. Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) совместно с Группой компаний «Нацпроектстрой» провели для учащихся ССУЗов и ВУЗов образовательную программу с лекциями и мастер-классами, в которой приняло участие для более 300 человек. Мероприятие было направлено на укрепление престижа строительных профессий в глазах будущих специалистов.

Специальным форматом в рамках выставки стал инфраструктурный Полигон испытаний дорожно-строительной техники. В испытаниях участвовало более 20 опытных операторов от компаний, эксплуатирующих спецтехнику со всех регионов РФ. Специалисты протестировали технику в условиях, максимально приближенным к реальным. На основании собранных и обработанных анкет участников был составлен Общий протокол и итоговые результаты испытаний. По итогам работы Полигона подготовлены предложения, направленные на совершенствование технических характеристик спецтехники и приближение ее параметров к интересам инфраструктурных компаний.

В первый день мероприятий состоялся VIP обход экспозиции выставки. В VIP-обходе приняли участие: Денис Паслер, Губернатор Свердловской области; Вячеслав Петушенко, Председатель правления ГК «Автодор»; Роман Новиков, Руководитель Федерального дорожного агентства; Мария Ярмальчук, Генеральный директор НАИК, а также руководители крупнейших инфраструктурных компаний (ГК НПС, АО «ДСК «Автобан», АО «Мостострой-11», Группы компаний «АБЗ-1», АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» и другие).

Выставочную экспозицию «А8 МАШИНЫ РОССИИ» дополнила масштабная деловая программа. Спикерами и модераторами программы выступили руководители федеральных органов власти, крупнейших строительных, инфраструктурных компаний, ведущие аналитики и эксперты отрасли. Деловая программа открылась пленарным заседанием «Новый импульс инфраструктурного строительства». Модератором выступила Мария Ярмальчук, Генеральный директор НАИК. Пленарное заседание было посвящено обсуждению ключевых вопросов развития дорожной отрасли, мерам поддержки государства инфраструктурного строительства на ближайшие годы.

В пленарном заседании принял участие Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Правительство России уделяет развитию дорожной инфраструктуры большое внимание. Повышение производительности труда в строительстве, оптимизация процессов – наша общая цель и жизненная необходимость для перехода к новому технологическому укладу. В текущем году актуализирован и продлен до 2030 года шестилетний план дорожной деятельности, расширен горизонт планирования до 2036 года. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, сохранен механизм опережающего финансирования. А это значит, что специальности дорожно-строительной отрасли будут все более востребованы», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства РФ.

В дискуссии также приняли участие: Валентин Иванов, Первый заместитель Министра транспорта РФ; Дмитрий Ионин, Заместитель губернатора-Министр инвестиций и развития Свердловской области; Вячеслав Петушенко, Председатель правления Государственной компании «Автодор»; Николай Руссу, Член Совета НАИК, Генеральный директор АО «Мостострой-11» (входит в ГК «Нацпроектстрой»); Константин Николаев, Генеральный директор Группы компаний UMG; Алексей Андреев, Член Совета НАИК, Председатель Совета директоров АО «ДСК «Автобан»; Владимир Калинин, Член Совета НАИК, Председатель Совета директоров, Руководитель Группы компаний «АБЗ-1» и другие.

По итогу сессии состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве АО «ДСК «АВТОБАН» и Группы компаний UMG. Документ направлен на установление стратегического партнерства и достижение эффективного взаимовыгодного сотрудничества в целях опытной эксплуатации и ремонта дорожно-строительной техники на объектах строительства для совместной выработки решений по улучшению её эксплуатационных характеристик и технических свойств с учетом потребностей и специфики производственного процесса.

Деловую программу продолжила сессия «Повышение производительности труда: лучшие практики. На примере опыта АО «ДСК «Автобан».

Итогом первого дня деловых мероприятий стала стратегическая сессия: «Дорожно-строительная техника: открытый диалог с заказчиком». В рамках сессии представители крупнейших государственных и частных заказчиков и компаний-производителей обсудили актуальные потребности инфраструктурного строительства в технике в период до 2027 года, а также особенности закупок спецтехники.

Второй день деловой программы был посвящен вопросам развития рынка коммунально-дорожной спецтехники. Обсудили вопросы закупки, совершенствование техники для эксплуатирующих организаций и особенности эксплуатации спецтехники в регионах РФ. Модератором выступил Главный редактор медиахолдинга «За рулем» Максим Кадаков. Также прошли сессии по вопросам развития китайской спецтехники на отечественном рынке, о финансовых инструментах закупок и о логистике доставки спецтехники.

Итоговый третий день деловых мероприятий открылся специальным треком «Закупка спецтехники на онлайн-платформах», организованный совместно с «Авито Спецтехника». И завершила работу мероприятий панельная сессия: «Роботы в инфраструктурном строительстве», соорганизатором которой выступила Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР).

Выставка подтвердила свою роль эффективной площадки для диалога между государством и бизнесом. Прошедшее мероприятие продемонстрировало высокую заинтересованность в развитии конструктивного взаимодействия между представителями рынка спецтехники и органами государственной власти, а также отмечено значительное увеличение интереса к продукции отечественных производителей. Продолжим диалог на площадке выставки «А8 МАШИНЫ РОССИИ» 15-17 сентября в 2026 году!