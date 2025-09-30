Новая реальность
В России выпустили необычные шины — для чего они нужны?

«Кама» и «Нижнекамскшина» импортозаместили бескамерные шины для картинга

Научно-технический центр «Кама» и технологи ПАО «Нижнекамскшина» разработали отечественные шины для картинга, сообщает Министерство промышленности и торговли республики Татарстан.

В настоящий момент российские спортсмены находятся в зависимости от зарубежных производителей шин, но в ближайшее время ситуация может измениться. Пресс-служба Минпромторга Татарстана сообщает, что партия импортозамещенных гоночных шин уже выпущена.

Продукт успел получить положительные отзывы специалистов и профессиональных спортсменов.

В первой выпущенной партии присутствуют шины двух типов – это слики для летних гонок и зимние шипуемые шины с посадочным диаметром 5". Шины могут использоваться на картах разных моделей в самых различных погодных условиях, говорят разработчики.

Конструкция шин – бескамерная (это снижает риск внезапной патери давления), диагональная (дает точность при управлении) и двухслойная – что гарантирует износостойкость и способность работать под высокими нагрузками.

Эти компактные и высокотехнологичные шины созданы с особым вниманием к токсичности, а требования к допускам при сборке и контролю готовой продукции у них строже, чем для обычных автомобильных диагональных шин, что гарантирует высокое качество, подчеркивают авторы проекта.

Отметим, что шины в картинге – существенная статья расходов любой спортивной команды, так что появление современного отечественного аналога – это действительно важная новость.

Источник:  Минпромторг Татарстана
