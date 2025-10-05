#
Финал мотосезона: печальная статистика

ПромРейтинг: аварии на мотоциклах и мопедах происходят чаще, чем в прошлом году

Лето позади, а вместе с ним – и сезон активного пользования двухколесной техникой для большинства россиян.

ФАС объяснила рост цен на топливо

Опубликованная статистика свидетельствует: показатели ДТП по сравнению с прошлым годом не ухудшились лишь у велосипедистов. Так, в течение июня – августа было зарегистрировано 2331 ДТП, в которых пострадали велосипедисты – это на 4,9% меньше, чем годом ранее. При этом регионы, где любители велотехники попадали в аварии чаще всего – это Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Краснодарский край.

По мопедам и приравненных к ним транспортным средствам ситуация такая: за лето – 1586 случаев ДТП, что на 1,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего таких инцидентов произошло в Краснодарском крае, Нижегородской области, Москве и Тюменской области.

Еще более удручающей выглядит картина по авариям с мотоциклами: в 2025 году за календарный летний период произошло 2954 ДТП из-за нарушения правил дорожного движения водителями мотоциклов. Это на 6,4% превысило показатель лета-2024. Самая высокая концентрация мотоаварий – в Москве, Краснодарском крае, Нижегородской и Московской областях...

Источник:  ПромРейтинг
Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
05.10.2025 
Фото:Unsplash
