#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Правый руль — какие еще ограничения могут ввести
2 октября
Правый руль — какие еще ограничения могут ввести
Эксперт рассказал, каким способом могут...
Названы машины с самым дорогим ремонтом после аварии
2 октября
Названы машины с самым дорогим ремонтом после аварии
«Ренессанс»: Renault Logan признан самым...
Техосмотр-2026 – что изменится и сколько придется платить в разных регионах
2 октября
Техосмотр-2026 – что изменится и сколько придется платить в разных регионах
Назван предельный размер стоимости техосмотра в...

Названы машины с самым дорогим ремонтом после аварии

«Ренессанс»: Renault Logan признан самым дорогим в ремонте авто после ДТП

По данным аналитиков группы «Ренессанс страхование», седан Renault Logan занимает первое место в антирейтинге автомобилей с наибольшими расходами на ремонт после ДТП на российском рынке.

Рекомендуем
Лада Искра или Веста? — какой SW Cross выбрать

Исследование охватывает стоимость восстановления автомобиля по сравнению с его ценой до аварии за последний год.

Средняя сумма ремонта Renault Logan составляет 19% от его рыночной стоимости. В пятерке самых дорогих моделей по ремонту также оказались Volkswagen Golf с 16%, Suzuki Grand Vitara и Skoda Yeti, у которых расходы составили по 15% каждая, а также Ford Focus с 14%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Среди новых автомобилей, поступивших в продажу в РФ после 2022 года, наибольшие затраты у владельцев кроссоверов Omoda S5, Belgee X50 и Lada Granta, у которых расходы составляют по 8%, а также Lada Largus, Geely Coolray и Haval H3 с расходами по 7%.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Наименьшие расходы, меньше 3%, отметили владельцы Tank 500, а также автомобилей марки Land Rover/Range Rover и Lexus LX, где уровень затрат составил 3%. Среди моделей, которые были завезены после 2022 года, наименьших затрат на ремонт после аварии требуют Tank 300, Tank 500 и Chery Tiggo 8 Pro, Changan UNI-K, Exeed VX и Exeed LX.

Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
02.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0