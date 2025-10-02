Названы машины с самым дорогим ремонтом после аварии

«Ренессанс»: Renault Logan признан самым дорогим в ремонте авто после ДТП

По данным аналитиков группы «Ренессанс страхование», седан Renault Logan занимает первое место в антирейтинге автомобилей с наибольшими расходами на ремонт после ДТП на российском рынке.

Исследование охватывает стоимость восстановления автомобиля по сравнению с его ценой до аварии за последний год.

Средняя сумма ремонта Renault Logan составляет 19% от его рыночной стоимости. В пятерке самых дорогих моделей по ремонту также оказались Volkswagen Golf с 16%, Suzuki Grand Vitara и Skoda Yeti, у которых расходы составили по 15% каждая, а также Ford Focus с 14%.

Среди новых автомобилей, поступивших в продажу в РФ после 2022 года, наибольшие затраты у владельцев кроссоверов Omoda S5, Belgee X50 и Lada Granta, у которых расходы составляют по 8%, а также Lada Largus, Geely Coolray и Haval H3 с расходами по 7%.

Наименьшие расходы, меньше 3%, отметили владельцы Tank 500, а также автомобилей марки Land Rover/Range Rover и Lexus LX, где уровень затрат составил 3%. Среди моделей, которые были завезены после 2022 года, наименьших затрат на ремонт после аварии требуют Tank 300, Tank 500 и Chery Tiggo 8 Pro, Changan UNI-K, Exeed VX и Exeed LX.

