Авторынок России встает с колен (нет)

Автостат: продажи легковушек третий месяц подряд превышают 120 тысяч машин

В сентябре новые легковые автомобили приобрели себе 122,7 тысяч россиян, сообщает источник.

Отмечается, что этот показатель продаж за месяц — рекордный по меркам 2025 года. Прежнее максимальное значение было зафиксировано всего месяцем ранее, когда дилеры смогли реализовать 122,2 тысяч единиц легковой автотехники.

Как итог – ежемесячный объем российского легкового авторынка уже третий месяц подряд бъет рекорды и превышает 120 тысяч машин.

Однако статистика выглядит радужной только в масштабе 2025 года, отмечают эксперты. Если сравнивать сентябрьские результаты продаж с тем же периодом прошлого года, то картина другая.

Нынешние 122,7 тысяч против прошлогодних 150,9 тысяч – это падение на 18,7%. Отрицательная динамика прослеживается и по итогам девяти месяцев 2025 года: в России за это время продано 895,9 тысяч новых легковых машин – на 22,4% меньше, чем в январе – сентябре 2024-го. В целом, пока сбывается пессимистичный прогноз: по итогам года авторынок может просесть на четверть или, в лучшем случае, на пятую часть...