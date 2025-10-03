#
Резонансное ДТП с Вестой — официальный ответ АВТОВАЗа

АВТОВАЗ прокомментировал ДТП с автомобилем Lada Vesta во Владимирской области

Пресс-служба АВТОВАЗа отреагировала на резонансную аварию автомобиля Lada Vesta во Владимирской области.

На АВТОВАЗе заявили агентству «Прайм», что знают о происшествии и желают скорейшего выздоровления пострадавшей, а также выразили готовность всесторонне расследовать инцидент. Позже пресс-служба распространила официальный комментарий:

«АВТОВАЗ на основе публикаций в Телеграм-каналах и СМИ провел проверку информации об инциденте с LADA Vesta, произошедшем в сентябре во Владимирской области.

3 октября Компания предприняла неоднократные попытки связаться с установленным владельцем Vesta по номеру телефона, который был им оставлен как контактный при покупке автомобиля. К сожалению, наш собеседник в принципе отказался подтвердить свою личность и продолжить диалог. Это усложняет установление причин ДТП.

При этом Компания заинтересована в полном и всестороннем расследовании инцидента, действует исключительно в правовом поле и находится в контакте с органами ГАИ, расследующими это ДТП.

Имеющиеся в настоящее время фотографии с места происшествия не позволяют не только достоверно установить, но даже предположить причины происшествия.

Специалисты АВТОВАЗа готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля», – сообщила пресс-служба АВТОВАЗа.

ТАСС приводит такое дополнение к этому сообщению пресс-службы: «Владелец Vesta отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов».

Напомним, в августе стало известно о сервисной кампании АВТОВАЗа: при обращении владельца автомобиля Лада Веста в дилерский центр (или на СТО для прохождения регулярного ТО) проводится проверка версии ПО электронного модуля блокировки рулевого управления – и, при необходимости, его обновление.

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 22
03.10.2025 
