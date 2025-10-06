Новый Москвич готовится к старту продаж

Китайские автомобили: Москвич на базе кроссовера MG HS получил российское ОТТС

Новая модель Москвича получила Одобрение типа транспортного средства, разрешающее продажи автомобиля в России.

Источник сообщает, что речь идет о модели с внутренним индексом AS33. Предполагается, что для рынка РФ кроссовер получит наименование Москвич 70. Заявленный в документах изготовитель – компания АО «Объединение промышленных технологий» («ОПТ»), которую зарегистрировали в марте 2025 года. По своей сути новая модель будет копией MG HS от китайского государственного концерна SAIC.

MG HS

Интересная особенность исходного MG HS в том, что это кроссовер, ориентированный исключительно на экспорт – в Китае модель не продается.

Габариты машины составляют 4655 х 1890 х 1890 мм. Китайский вариант имеет два варианта двигателя: 1.5 турбо на 172 л.с. и 2.0 турбо на 231 л.с.. Но в российской версии показатели будут иными: как отмечает «Автопоток», сертифицированы две модификации Москвича М70: мотор 15FDE (1.5, 150 л.с.) в паре с 7-ступенчатым роботом DCT280 и мотор 20A4E (2.0, 200 л.с.) с гидромеханической АКП на 9 ступеней.