#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Новая модель «Москвича» — первые подробности!

«Китайские автомобили»: прообразом нового Москвича может стать MG HS от SAIC

Получили новое подтверждение слухи о новом технологическом партнере завода «Москвич»: если на сей момент это JAC, то в будущем вектор может смениться (или дополниться) концерном SAIC.

Рекомендуем
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным

Источник со ссылкой на имеющуюся в распоряжении декларацию соответствия (один из документов, необходимый для получения ОТТС), делает вывод, что новой моделью под брендом Москвич может стать кроссовер на базе MG HS второго поколения от китайского концерна SAIC.

MG HS – это среднеразмерный кроссовер с габаритами 4600 х 1890 х 1664 мм. Судя по документам, в РФ модель получит название Москвич М70.

MG HS II
MG HS II
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

В Китае такие машины оснащаются парой турбированных силовых агрегатов на выбор: 1.5 (172 л.с.) с 7-ступенчатым роботом и 2.0 (231 л.с.) с 9-ступенчатым автоматом. Привод – только передний.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Подчеркнем, пока информация носит предварительный и неофициальный характер.

Сейчас предприятие «Москвич» (бывший завод «Рено Россия») выпускает переименованные модели JAC – компакт-кросс Москвич-3 и лифтбек С-класса Москвич 6, а также флагманский кроссовер Москвич 8, который изначально собирались запускать в 2024-м, но официальный старт продаж состоялся лишь в июле 2025-го, а реальные машины дилеры ожидают лишь в сентябре.

MG HS II

Источник:  «Китайские автомобили»
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6855
21.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0