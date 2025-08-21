Новая модель «Москвича» — первые подробности!

«Китайские автомобили»: прообразом нового Москвича может стать MG HS от SAIC

Получили новое подтверждение слухи о новом технологическом партнере завода «Москвич»: если на сей момент это JAC, то в будущем вектор может смениться (или дополниться) концерном SAIC.

Источник со ссылкой на имеющуюся в распоряжении декларацию соответствия (один из документов, необходимый для получения ОТТС), делает вывод, что новой моделью под брендом Москвич может стать кроссовер на базе MG HS второго поколения от китайского концерна SAIC.

MG HS – это среднеразмерный кроссовер с габаритами 4600 х 1890 х 1664 мм. Судя по документам, в РФ модель получит название Москвич М70.

MG HS II

В Китае такие машины оснащаются парой турбированных силовых агрегатов на выбор: 1.5 (172 л.с.) с 7-ступенчатым роботом и 2.0 (231 л.с.) с 9-ступенчатым автоматом. Привод – только передний.

Подчеркнем, пока информация носит предварительный и неофициальный характер.

Сейчас предприятие «Москвич» (бывший завод «Рено Россия») выпускает переименованные модели JAC – компакт-кросс Москвич-3 и лифтбек С-класса Москвич 6, а также флагманский кроссовер Москвич 8, который изначально собирались запускать в 2024-м, но официальный старт продаж состоялся лишь в июле 2025-го, а реальные машины дилеры ожидают лишь в сентябре.