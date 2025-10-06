Список Монпромторга — эти автомобили нужны в такси? А на самом деле?

Пиголкин: В последние полгода таксисты стали чаще покупать некитайские иномарки

На прошлой неделе Минпромторг опубликовал перечень машин, которые можно использовать в такси после вступления в силу закона о локализации 1 марта 2026 года.

Кроме российских автомобилей в список вошли уже 10 моделей электромобилей и подзаряжаемых гибридов, которые собираются в РФ: Evolute – I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah – Free, Dream, Passion; Москвич – 3е, а также в ближайшее время войдут АмберАвто и будущий Атом.

Список будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей, подходящих под требования. Усилия ведомства понятны, вот только какие машины действительно лучше всего подходят для работы в такси? Мнения на этот счет у наших экспертов разделились.

Александр Мироненко, PUNKT E, заместитель генерального директора по развитию:

– Таксопаркам необходимо большее разнообразие новых электромобилей классов «эконом» и «комфорт» от разных производителей. Их эксплуатация обходится дешевле, чем машин с ДВС, благодаря низким затратам на обслуживание, госсубсидиям на покупку, льготному лизингу, бесплатной парковке и отсутствию транспортного налога. Кроме того, как показывает китайский опыт, электромобили помогают снизить уровень шума в городах.

Александр Коротков, CEO Likvi.com:

– Для любого таксопарка ключевыми критериями при выборе автомобиля всегда будут экономичность и надежность. Все-таки бизнес – это про прибыль. Машина должна быть неприхотливой к качеству топлива, выдерживать частые запуски и остановки в городском режиме, а полная или максимально полная оцинковка кузова почти обязательна, особенно с учетом климата большинства регионов России.

Слегка второстепенны, но также важны интеллектуальные ассистенты, зимний пакет, мягкая подвеска и в некоторых случаях полный привод – все это повышает удобство эксплуатации и безопасность водителей и пассажиров, особенно в холодный сезон.

Если говорить о моделях, которые действительно соответствуют этим критериям, таких автомобилей на рынке не так много. Один из наиболее удачных кейсов – Haval Jolion. Здесь и дешевые кузовные элементы, как на разборках, так и у официалов, и допуск на 92-й бензин, высокий клиренс и приятный салон.

Даже после того, как ряд таксопарков начали распродавать свои авто в преддверии новых требований о локализации, эти машины сохранили на балансе и будут ездить по дорогам до последнего. Причин несколько: во-первых, у Jolion все еще значительный неизрасходованный ресурс – многие автомобили не преодолели и отметки в 150 тысяч км. А во-вторых, его сборка локализована в России, что делает модель потенциально подходящей под новые правила; не исключено, что она может попасть в обновленные списки в перспективе.

В сегменте комфорт-класса по-прежнему сложно представить автомобиль, который смог бы полноценно заменить Toyota Camry. Именно она стала трендсеттером сегмента «комфорт», а затем и «комфорт-плюс» у популярных агрегаторов.

Сергей Пиголкин, основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick:

– За последние полгода мы наблюдаем растущий спрос со стороны таксистов на новые автомобили некитайских брендов. В их числе – Hyundai Elantra (от 2 млн рублей), Sonata (от 2,8 млн), Kia Cerato (от 1,9 млн) и K5 (от 2,6 млн), Skoda Octavia и Superb (от 2,7 млн), а также Toyota Camry (от 3,3 млн).

Указаны цены для физических лиц, что таксисты и делают. Это говорит о желании многих таксистов вернуться к «привычным» им автомобилям, которые отвечают удобством, надежностью и высокой ликвидностью на вторичном рынке, в отличие от китайских брендов.

Фактически, таксисты голосуют рублем за те автомобили, которые считают оптимальными для работы.